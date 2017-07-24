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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Lozan' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk Milleti, Lozan Anlaşması ile bu topraklardaki bin yıllık varlığını hedef alan Sevr'i yırtıp atmış, bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya kabul ettirmiştir" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Lozan' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk Milleti, Lozan Anlaşması ile bu topraklardaki bin yıllık varlığını hedef alan Sevr'i yırtıp atmış, bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya kabul ettirmiştir" dedi

24 Temmuz 2017 Pazartesi 15:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Lozan' mesajı
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan,  Lozan Barış Antlaşması'nın 94'üncü yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

"Türk Milleti,  Lozan Anlaşması ile bu topraklardaki bin yıllık varlığını hedef alan Sevr'i yırtıp atmış, bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya kabul ettirmiştir" ifadesini kullanan  Cumhurbaşkanı, "Ülkemiz, dün olduğu gibi bugün de varlığına kasteden çeşitli saldırılara karşı bir beka mücadelesi yürütmektedir" mesajını verdi.

"15 TEMMUZ KANLI DARBE GİRİŞİMİ KARŞISINDA SERGİLENEN DİRENİŞ, MİLLETİMİZİN NE KADAR KARARLI OLDUĞUNU GÖSTERMİŞTİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajının devamında şunları söyledi:

"Geçtiğimiz hafta birinci yıldönümünü andığımız 15 Temmuz kanlı darbe girişimi karşısında sergilenen direniş, milletimizin ne kadar kararlı olduğunu; vatanı, bağımsızlığı ve iradesini korumak için neleri göze alabileceğini bir kez daha göstermiştir. Asker elbisesi giymiş teröristler eliyle gerçekleştirilmek istenen işgal teşebbüsüne karşı 80 milyonun bütün fertleri "tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan" ilkeleri etrafında birleşmiş, kenetlenmiştir.  Türkiye, değerlerinden, ilkelerinden ve aziz milletimizin yiğitliğinden cesaret alarak hedefleri doğrultusunda ilerlemeyi sürdürecektir.  Lozan Barış Antlaşması'nın 94. yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin banisi  Gazi Mustafa Kemal'i ve kahraman silah arkadaşlarını tazimle yad ediyor; vatanımız ve bağımsızlığımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum."

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