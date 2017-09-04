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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arakan'ı BM gündemine getireceğim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arakan'daki insani drama dikkat çekip ""Biz sadece Rabbimizin huzurunda eğiliriz. Hiçbir beşeri gücün önünde eğilmedik. Myanmar'da yaşananları BM'de gündeme getireceğim. Dünyada 50'ye yakın liderle görüştüm" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arakan'ı BM gündemine getireceğim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arakan'daki insani drama dikkat çekip ""Biz sadece Rabbimizin huzurunda eğiliriz. Hiçbir beşeri gücün önünde eğilmedik. Myanmar'da yaşananları BM'de gündeme getireceğim. Dünyada 50'ye yakın liderle görüştüm" dedi

04 Eylül 2017 Pazartesi 16:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arakan'ı BM gündemine getireceğim
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HAKKARİ Çukurca'da şehit olan sözleşmeli er Halil İbrahim Güler  için Çatalca'da bulunan Ulu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğla vakti kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin ile şehidin ailesi ve yakınları katıldı. Şehidin babası Kani Gürel ve kardeşi Alihan Gürel, Cumhurbaşkanı Erdoğan iki yanında durarak saf tuttu.  

Cenaze töreni sonrası  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  Ak Parti Çatalca ilçe teşkilatını ziyarte etti.  Burada halka seslenen Erdoğan, şehit er Gürel'e Allah'tan rahmet  dileyerek, "Milletimizin başı sağolsun. Şehitlerimiz, sevgili Peygamberimize en  yakın makamda. 'Onlara ölü demeyiniz' buyuruyor Allahımız. 'Onlar diridirler  ancak siz bilemezsiniz'. Böylece temennimiz o ki gerek ailesi, gerek bizler  şehadete inananlar, onlarla ebedi alemde bir arada oluruz." dedi.

 Kurban Bayramı'nın artık sonuna gelindiğini, bu bayramda da tüm İslam  dünyasının ne yazık ki içeride ve dışarıda büyük mücadeleler, büyük savaşlarla iç  içe olduğunu ifade eden Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:  "Suriye'de, Irak'ta, Filistin'de, Libya'da bunları yaşadık. Hele hele  Myanmar'da maalesef çok büyük katliamlar yapıldı. Bütün bu katliamlar karşısında  insanlık Myanmar katliamına sessiz kaldı. Televizyonlarda öyle zannediyorum ki o  Myanmar'ın Müslümanlarının, Rohingya Müslümanlarının düştüğü hali izlediniz.  Nasıl çileler çektiğini gördünüz. Köylerinin nasıl yakıldığını gördünüz. Bizler  Türkiye olarak, Kızılayımızla, AFAD'ımızla buralara yardımlarımızı ulaştırdık,  ulaştırmaya devam ediyoruz."

 Vatandaşların, "Dik dur eğilme, bu millet seninle" sloganları üzerine,  "Biz sadece rükuda, sadece secdede Rabbimizin huzurunda eğiliriz. Hiçbir beşeri  gücün karşısında eğilmedik ve inşallah eğilmeyeceğiz" diyen Cumhurbaşkanı  Erdoğan, "Myanmar sürecini de ayın 19'unda BM Genel Kurulu'nda en geniş manada  gündeme getireceğim. Oradaki liderlerle bunları konuşacağız. Ama bu arada İslam  İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak 20'ye yakın dünya lideriyle bu konuları  görüştüm, görüşüyorum. Tabii ki tüm bu görüşmelerimizde netice aldığımız veya  alacağımız liderler var. Herkes aynı hassasiyeti taşımıyor. Varsınlar  taşımasınlar, biz görevimizi yapacağız" ifadelerini kullandı.

HERKES AYNI RUHU YAŞASIN

Türkiye'nin güneyindeki gelişmelere değinen Erdoğan, "Bizim oralarda  DEAŞ ile verdiğimiz mücadeleyi biliyorsunuz. Irak'ta verdiğimiz mücadeleyi  biliyorsunuz. Bakınız ilk defa Kurban Bayramı'nda Genelkurmay Başkanımız, kuvvet  komutanlarımız, Milli Savunma Bakanımız, İçişleri Bakanımız, Adalet Bakanımız,  bakanlarımızın bir kısmı, hepsi sınırlardaki kıtaları dolaştılar. Oralarda  askerimizle beraber oldular. Onlarla beraber karavanaya kaşık çaldılar. Çünkü  bunları artık beraber yaşamamız lazım ki eriyle, erbaşıyla, subayıyla,  komutanıyla herkes aynı ruhu yaşasın. Bunu beraber yapacağız." diye konuştu.

 Kendisini dinleyen vatandaşlardan Çatalca'da farklı bir çalışma  istediğini dile getiren Erdoğan, şu andaki fiziki şartlardan çok daha iyilerinin  olması gerektiğini söyledi.  Erdoğan, yollarıyla, doğalgazıyla, her şeyiyle Çatalca'ya büyükşehirin  bulaşmış vaziyette olduğunu vurgulayarak, "Ama yeterli değil. İlçe olarak da  inşallah bunu çok daha iyi bir konuma getirmemiz lazım. Artık biliyorsunuz köy  yok, mahalle var. Dolayısıyla o mahalle kültürünü de yaşamamız lazım. Bu da bizim  hakkımız. Az önce ilçe başkanımıza şunu söyledim; dedim ki yakında toplu  konutlar, okullarımızla ilgili törenin açılışını, teslimini yapalım. Onun için  hazırlığınızı yapın. Bu bayram bizim için olağanüstü oldu ve sizlerle böyle  olağan dışı bir görüşmeyi yapmış olduk. Ama inşallah bir meydan mitingini toplu  açılışla beraber gerçekleştirelim." şeklinde konuştu. Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini dinleyen  vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilçe ziyareti sırasında Aile ve Sosyal  Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın  Bak da eşlik etti.

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