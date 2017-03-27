Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adam profesör ama maalesef kiracı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Abdi İpeksi Spor Salonu'nda düzenlenen 4.TÜGVA Gençlik Buluşması'nda konuşuyor. "100 yıl önce Arapça konuşan, faaliyet gösteren insanlar gibi giyinen Lawrencelar vardı, bugün de cübbeli modern Lawrence'lar aynı şeyi yapıyor" diyen Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle: Buradan acı vatan Almanya'yı sıla eyleyen, onuruyla, bakarıyla, helal rızık mücadelesi veren genç gurbetçilerimizi selamlıyorum. Hollanda'nın polis terörü karşısında hukuktan taviz vermeyen gençlerimizi alnından öpüyorum. Bu ülkenin güveliği için gözünü kırmadan hayatlarını ortaya koyan, polislerimize, askerlerimize ve korucularımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Bir goncagül gibi toprağa düşen bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Tendürek, Kutu, Amanos'u PKK'lı teröristlere mezar eden, El Bab, Cerablus'ta DEAŞ'a karşı destan yazan Mehmetçiklerimizi yürekten selamlıyorum. Bu ülkenin güvenliği için gözünü kırpmadan canlarını ortaya koyan polis, asker ve korucularımıza bu salondan hep birlikte dualarımızı, teşekkürlerimizi iletiyorum. Bu vesile ile yüzyıllardır bu toprakları bize vatan kılmak için bir gonca gül gibi toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmetle yadediyorum.

AKLINI FETÖ'CÜLER GİBİ KİRAYA VERMİŞ GENÇLİK İSTEMİYORUZ

Bizim arzumuz bu ülke gençliğin elinde molotofla, silahla değil kalemle, bilgisayarla yetişen bir genç olmalıdır. İnsana ölümü, öldürmeyi şiddeti kutsayan ideolojilere prim vermeyen bir gençlik yetişmesini istiyoruz. Hangi fikri savunursa savunsun, okumalı, araştırmalı, sorgulamalı, zihnini birilerine asla kiraya vermemeli. Pensilvanya'ya kiraya verenler gibi olmamalı. Adam profesör ama maalesef kiracı. Ondan bir şey olmaz. Onlarla ilgili Peyami Safa'nın çok güzel bir tespiti var ama bu toplulukta o ifadeyi kullanmak istemem. Vakıf çeşmesi gibi olacak bir gençlik istiyoruz. Karşımdaki gençliği ben böyle görüyorum. FETÖ'cüler gibi diploma avcılığı yapan değil, ilim ve hikmet peşinde koşan hepsinden önemlisi ahlakı hayatına miğfer kılan bir nesil hayal ediyorum.



BUNLAR BÖLGEMİZİN PARÇALANMASINA TAŞERONLUK YAPIYORLAR

7'inci yılına giren Suriye'deki rejim yaklaşık 1 milyon kardeşimizin hayatına maloldu. Halep gibi binlerce yıldır medeniyetlere beşiklik etmiş şehirler yıkıldı, enkaza döndü. Irak'ta, Suriye'de kardeş kardeşi katlediyor. Dünyanın en köklü kütüphanelerine, tarihe yön vermiş medreselerine ev sahipliği yapmış İslam beldeleri harap oluyor. Avrupa'da karşılarına çıkan insanlık dışı muameleler hepimizin yüreğini sızlatıyor. Kimi Avrupa ülkelerinin nasıl vicdanlarını iptal ettiklerini hep birlikte görüyoruz. Avrupa'nın ulvi değerleri diye parlatılan kavramların bizzat ayaklar altına alındığına şahit oluyoruz. Bu süreçte öne çıkan DEAŞ, YPG gibi terör örgütlerinin FETÖ gibi ihanet çetelerinin en büyük zararı Müslümanlara verdiğini görüyorum. Katil sürüleri, İslam ve insanlık dışı eylemleriyle bölgemizin parçalanmasına taşeronluk yapıyorlar.

CÜBBELİ MODREN LAWRENCE'LAR AYNI ŞEYİ YAPIYOR

100 yıl önce Arapça konuşan, faaliyet gösteren insanlar gibi giyinen Lawrencelar vardı, bugün de cübbeli modern Lawrencelar aynı şeyi yapıyor.Okuduklarınızın, seyrettiklerinizin, vahşet görüntülerinin sizleri karamsarlığa yönelttiğini biliyorum. Bizler Müslümanız, Allah'ın rahmetinden ümidimizi kesmeyeceğiz. Bizler zulüm ile yapılan binanın hiçbir zaman payidar olmayacağına şahit olmuş bir inancın mensuplarıyız. Bu tablo gönlünüzde ümit tomurcuklarının yeşermesine mani olmasın. Gecenin en karanlık olduğu an şafağın sökme anıdır. Umudunuzu yitirmeyin istikbal bizimdir.

Bizim atamız Sultan Alparsalan, Osmangazi, Orhangazi, Fatihtir, Sultan Abdülhamiddir. Cumhuriyet bizim için yeni bir dönem değildir. Selçuklu, Osmanlı, Cumhuriyet bir devamdır.



"EY KILIÇDAROĞLU O GECE KAÇIYORDUN"

Ey Kılıçdaroğlu sen o 15'lileri gördün mü? 'Gazi Mustafa Kemal'in partisinin başıyım' diyorsun. Ne diyor Gazi Mustafa Kemal, 'Gençler geleceği sizlere emanet ediyorum' diyor. Çanakkale ayağında çarığı olmayan, üniforması olmayan, silahında mermisi olmayan genç Mehmetçiklerin savaşıydı. Sizler tüm yoksulluğa rağmen tarihe Çanakkale geçilmez diye yazdıranların evlatlarısınız.15 Temmuz gecesi F-16'lar, tankların karşısında yılmayan gençler vardı. Ama Kılıçdaroğlu sen neredeydin, Atatürk Havalimanı'nda kaçıyordun. Biz seninle Atatürk Havalimanı'nda buluşabilirdik ama yok. Destan yazan gençliği karşımda görüyorum, destan yazacak gençliği karşımda görüyorum.Milletimiz o gece can verdi ama namusunu çiğnetmedi.

