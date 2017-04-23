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CHP röntgen çekti

CHP Antalya İl Başkanlığı’nda ‘İlçe Başkanları Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirildi. Toplantıya, CHP İlçe Başkanı Ali Takavüt de katıldı

CHP röntgen çekti

CHP Antalya İl Başkanlığı’nda ‘İlçe Başkanları Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirildi. Toplantıya, CHP İlçe Başkanı Ali Takavüt de katıldı

23 Nisan 2017 Pazar 23:12
CHP röntgen çekti
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Haber: Alper KUTAY

ANAYASA Referandumu'nun ardından hafta sonunda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı’nda Mustafa Erdem başkanlığında 'İlçe Başkanları Toplantısı' yapıldı. Alanya’dan CHP İlçe Başkanı Ali Takavüt’ün katıldığı toplantıda, Antalya’nın 19 ilçesinin tüm ilçe başkanları hazır bulundu. Toplantıda Anayasa Referandumu'ndan çıkan sonucun yanı sıra ilçelerdeki sonuçlar ve bundan sonraki süreçte yapılacak çalışmalar değerlendirildi. Toplantının son derece verimli geçtiğini söyleyen Ali Takavüt, “Referandum sürecini ve alınan sonucu değerlendirdik. İl Başkanı Mustafa Erdem ve tüm ilçe başkanlarımız ile bundan sonraki süreçte yapacağımız çalışmalarla ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk” dedi.
 

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CHP Antalya İl Başkanlığı‘İlçe Başkanları Değerlendirme ToplantısıToplantıyaCHP İlçe Başkanı Ali Takavüt
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