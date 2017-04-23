CHP röntgen çekti

Haber: Alper KUTAY

ANAYASA Referandumu'nun ardından hafta sonunda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı’nda Mustafa Erdem başkanlığında 'İlçe Başkanları Toplantısı' yapıldı. Alanya’dan CHP İlçe Başkanı Ali Takavüt’ün katıldığı toplantıda, Antalya’nın 19 ilçesinin tüm ilçe başkanları hazır bulundu. Toplantıda Anayasa Referandumu'ndan çıkan sonucun yanı sıra ilçelerdeki sonuçlar ve bundan sonraki süreçte yapılacak çalışmalar değerlendirildi. Toplantının son derece verimli geçtiğini söyleyen Ali Takavüt, “Referandum sürecini ve alınan sonucu değerlendirdik. İl Başkanı Mustafa Erdem ve tüm ilçe başkanlarımız ile bundan sonraki süreçte yapacağımız çalışmalarla ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk” dedi.

