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CHP'nin bakan polemiği!

CHP Milli Eğitim Komisyonu Üyesi Gaye Usluer'in 7 Eylül'de Ankara'da düzenleyeceği eğitim çalıştayı için Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin davet edilmediğini söylerken, sozcu.com.tr'ye konuşan Usluer, bayramdan önce Bakan Yılmaz ve Bakan Yardımcısı Orhan Erdem'i ziyaret ederek davet ettiğini belirtti. Usluer, “Biz herkese ayrı ayrı davet göndermek istedik. Ancak bize gerek yok, siz zahmet etmeyin, biz kendi iç duyurumuzu, gerekli bilgilendirmeyi yaparız dediler. Bakanlıkla hem konuştuk hem de yazılı olarak konuyu kendilerine takdim ettim” dedi

CHP'nin bakan polemiği!

CHP Milli Eğitim Komisyonu Üyesi Gaye Usluer'in 7 Eylül'de Ankara'da düzenleyeceği eğitim çalıştayı için Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin davet edilmediğini söylerken, sozcu.com.tr'ye konuşan Usluer, bayramdan önce Bakan Yılmaz ve Bakan Yardımcısı Orhan Erdem'i ziyaret ederek davet ettiğini belirtti. Usluer, “Biz herkese ayrı ayrı davet göndermek istedik. Ancak bize gerek yok, siz zahmet etmeyin, biz kendi iç duyurumuzu, gerekli bilgilendirmeyi yaparız dediler. Bakanlıkla hem konuştuk hem de yazılı olarak konuyu kendilerine takdim ettim” dedi

05 Eylül 2017 Salı 12:36
CHP'nin bakan polemiği!
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CHP Milli Eğitim Komisyonu Üyesi Gaye Usluer, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin’in eğitim çalıştayına davet edilmediğini belirtemesi üzerine, “Bayramdan bir hafta önce kadar Milli Eğitim Bakanlığı’na gittim. Bakan ve Bakan Yardımcısıyla bizzat görüştüm. Daveti yaptık. Biz herkese ayrı ayrı davetiye gönderelim dedik. Ancak bize gerek yok, siz zahmet etmeyin, biz kendi iç duyurumuzu, gerekli bilgilendirmeyi yaparız dediler. Bakanlıkla hem konuştuk hem de yazılı olarak konuyu kendilerine takdim ettim” şeklinde konuştu.

gayedavet

AMACIMIZ ÇOĞULCULUK OLUŞTURMAK

Konuyla ilgili olarak sozcu.com.tr’ye konuşan Usluer, Bakan Yılmaz’ın uygun olursa katılabileceklerini, Bakan Yardımcısı düzeyinde Orhan Erdem’in katılacağı konusunda teyit telefonu aldığını anlatarak, şöyle devam etti: “Müsteşar beyle ilgili olarak bizim arkadaşlar nezaketli bir tutum izlemişler. Bu nezaketten husumet doğurdular. Bu eğitim çalıştayını ben çok önemsiyorum. Burada çıkaracağımız sonuç bildirgesi CHP’nin olmayacak, tüm Türkiye’nin eğitim bildirgesi olacak. İstediğimiz, ülkenin ortak aklının oluşmasıydı. Bu arada Eğitim Bir Sen Genel Başkanına da davet gönderdik. Önce detaylı programı istediler, ardından da genel başkan yardımcılarından birinin katılacağını söylediler. Ama onlardan da dün bir telefon geldi ve genel başkan yardımcılarının bir programı olduğunu söylediler. Bizim amacımız çoğulculuk oluşturmak.”

“MÜSTEŞARIN SÖYLEYECEK SÖZÜ VARSA GELMESİNİ BEKLERİM”

Usluer, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin için “Davet edilmese de koşa koşa gelmesini beklerdim. Çünkü onların yapılması gereken şeyi biz yapıyoruz. Müfredat için 184 bin kişinin görüşünü aldık diyorlar. Ancak hangi görüşleri kaale aldılar, hangilerini almadılar, bunu kimse bilmiyor. Konunun uzmanları bu konuda kaygılıysa, konuşuyorsa ve sayın müsteşarın söyleyecek sözü varsa bu çalıştaya gelmesini ve konuşmasını beklerim. Müsteşar siyasi bir kimlik değil. Bu kadar sosyal meda ile uğraşacağına, bu müfredatta ne eksik, veliler ne istiyor bunlara kafa yormalı” dedi.

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chp nin bakan polemiği
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