CHP'liler Özdemir'e moral verdi

Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi sosyal medya hesaplarından eleştirdiği için sevk edildiği MHP Isparta İl Teşkilatı Disiplin Kurulu tarafından MHP'den ihraç edilen Alanya Belediye Meclis Üyesi Hasan Özdemir'e Belediye Meclisi'nin CHP'li üyeleri Erkan Demirci ve Mustafa Aras tam destek verdi. İhraç kararı eline geçtiğimiz Pazar günü ulaşan ve "Bu benim onur madalyam" diyen Özdemir, "Milliyetçi, cumhuriyetçi ve Atatürkçü çizgimden taviz vermeden, seçilmiş olduğum Belediye Meclisi üyeliği ile sorumlu olduğum başta Belediye Başkanı Sayın Adem Murat Yücel ve ekip arkadaşlarımızla seçmenlerime hizmet etmeye devam edeceğim" açıklaması yapmıştı.

CHP'LİLER MORAL VERDİ

2009-2014 dönemi Alanya Belediye Meclis Üyesi olan CHP'li Serdar Noyan, "Siyasetin öteki yüzü. 3D=D. Yani Düzgün, dürüst ve doğru olma, dışlanırsın. Doğru bildiğin yolda yürü kardeşim" derken, CHP'li Belediye Meclis Üyesi Erkan Demirci, "Hasan Bey gönlümüzdeki cumhuriyetçilik, milliyetçilik, cumhuriyetçilik ve Atatürkçülük duygularını haykırmak için parti kimliğine gerek yok. Dün kara dediğine bugün ak diyenler değil, ilkeli duranlar kazanacaktır" yorumu yaptı. Bir diğer CHP'li Meclis Üyesi Mustafa Aras ise Özdemir'e şu sözlerle destek verdi: "Hasan Bey kardeşim. Senin ilkeli ve dürüst kişiliğini herkes biliyor. Sizin gibi değerli bir kişinin MHP'den uzaklaştırılması, bu kararı verenleri bir gün mahcup edecek. Alanya'mız için hep birlikte çalışmaya devam."