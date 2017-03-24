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CHP'li Takavüt'ten 'çadır' açıklaması

AKP'nin Referandum Durağı adlı çadırının yanına çadır kurmayacaklarını söyleyen CHP'li Takavüt, "Ülke zaten gergin, Alanya'dan buna destek vermeyeceğiz" dedi

CHP'li Takavüt'ten 'çadır' açıklaması

AKP'nin Referandum Durağı adlı çadırının yanına çadır kurmayacaklarını söyleyen CHP'li Takavüt, "Ülke zaten gergin, Alanya'dan buna destek vermeyeceğiz" dedi

24 Mart 2017 Cuma 23:21
CHP'li Takavüt'ten 'çadır' açıklaması
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Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Ali Takavüt, eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Metin Şahin'i Alanya'da misafir etti. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin'i ziyaret eden Takavüt ve Şahin, göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı Mehmet Şahin'e teşekkür etti. 16 Nisan'da yapılacak Anayasa Referandumu öncesi Alanya'nın Tosmur, Değirmendere, Oba Alacami ve Bademağacı Mahallesi'nde seçim çalışması yaptıklarını söyleyen Takavüt, "Kırsalda edindiğimiz izlenim, vatandaşın büyük çoğunluğu sandıkta oyunu 'Hayır' olarak verecek" dedi. Öte yandan, AKP İlçe Teşkilatı'na bağlı Gençlik Kolları'nın, Mola Kavşağı Atatürk Anıtı yanına kurduğu Referandum Durağı benzeri bir çadırın CHP tarafından da kurulacağı iddialarınıı doğru olmadığını söyleyen Takavüt, "Biz AKP'nin çadırının yanına çadır kurmayız. Ülke zaten gergin, yeni bir gerginlik çıkmaması için başka yere çadır kurmak yerine stant açacağız. Damlataş, Hal Kavşağı veya Hacet Köprüsü yanına birer adet Cumhuriyet Standı kurup vatandaşa Anayasa Referandumu'na neden 'Hayır' demesi gerektiğini gerekçeleriyle birlikte izah edeceğiz" diye konuştu.
 

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Anahtar Kelimeler:
AkpReferandum DurağıGerginAlanyaTakavüt
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