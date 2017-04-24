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CHP'li Karagöz: Kaybettik

Alanya siyasetinin genç seslerinden olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Teşkilatı Başkan Yardımcısı Avukat Mehmet Can Karagöz, 16 Nisan'da yapılan Anayasa Referandumu'nu "Kaybettik" şeklinde özetledi

CHP'li Karagöz: Kaybettik

Alanya siyasetinin genç seslerinden olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Teşkilatı Başkan Yardımcısı Avukat Mehmet Can Karagöz, 16 Nisan'da yapılan Anayasa Referandumu'nu "Kaybettik" şeklinde özetledi

24 Nisan 2017 Pazartesi 23:08
CHP'li Karagöz: Kaybettik
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Haber: Alper KUTAY

SEÇİM öncesi her çalışmanın seçim sonrası bir karşılığı olduğunu, bunun da bir sonraki seçim çalışmasına hazırlık olduğunu söyleyen Karagöz, şöyle konuştu: "Tek adamın bundan sonra kademe kademe yetkilerini artıracağı bir sisteme geçerken 'Kazandık' mı demeliyiz?
'Kazandık' dersek, bugüne kadar inandığımız ve öğrendiğimiz tüm kazanımları inkar etmiş olmaz mıydık?
O yüzden, evet, kaybettik. Çünkü halen inandığımız değerler uğruna çalışmaya devam edeceğiz, asla bir vazgeçme ve kabullenme içerisinde bulunmayacağız.
Nerede kaybedip, nerede kazanmış sayılacağımızı da bu nedenle hiç unutmayacağız. Diğer yandan, kaybettik, ama ayıp etmedik. Sandıklara müdahale edemezdik.
Pusulaları alıp tek tek 'Evet' oyuna mühür basarken videoya çekemezdik. Yüksek Seçim Kurulu’nun kanuna aykırı kararını görmezden de gelemezdik. İşte tam bu nedenle, her kaybediş bir acı yaşatmayabilir. Belki de tarafsız olması gerektiği halde partisi ile bağını yeterince koparamayan Cumhurbaşkanının, bu kez partisinin başında, istediği konumda bulunuyorken bu yarışın yapılması daha iyidir. Eğer saygımızı, birlikteliğimizi ve hoşgörümüzü ortaya koyacaksak, gerçekten 'Kazandık' diyeceksek, elbette bu yarışta karşımızda rakibimizi en güçlü şekliyle görmek isteriz."
 

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Alanya Siyasetinin Genç SeslerindenCumhuriyet Halk PartisiCHPİlçe Teşkilatı Başkan YardımcısıAvukat Mehmet Can Karagöz
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