Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 13°
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88378
ALTIN
145.937
DOLAR
3.6884
STERLIN
4.6212
EURO
3.9256
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
İki adımlı doğrulama nasıl açılır?
İki adımlı doğrulama nasıl açılır?
Aşkın enerjisini çağırın!
Aşkın enerjisini çağırın!
Emziren anneler kafein içeren besinlere dikkat!
Emziren anneler kafein içeren besinlere...

CHP'li Gök'den referanduöm eleştirisi

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, referandum süreciyle ilgili, "Cumhurbaşkanı, Başbakan, hükümet sözcüleri Türkiye'yi bölen, kutuplaştıran bir dil kullanıyorlar. Bu dili derhal ortadan kaldırmalılar. Hani milli irade? 'Hayır' diyenleri suçlayacaksanız bu referandumu niye yapıyorsunuz?" dedi

CHP'li Gök'den referanduöm eleştirisi

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, referandum süreciyle ilgili, "Cumhurbaşkanı, Başbakan, hükümet sözcüleri Türkiye'yi bölen, kutuplaştıran bir dil kullanıyorlar. Bu dili derhal ortadan kaldırmalılar. Hani milli irade? 'Hayır' diyenleri suçlayacaksanız bu referandumu niye yapıyorsunuz?" dedi

13 Şubat 2017 Pazartesi 15:15
CHP'li Gök'den referanduöm eleştirisi
banner404

GÖK, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bakanlar Kurulunun "skandal nitelikte kararlara imza attığını" ileri süren Gök, OHAL kapsamındaki KHK'lerin, yetki ve kapsama açısından hukuksuz olduğunu ileri sürdü.
Gök, Bakanlar Kurulunun 2 Ocak 2017 tarihli kararı sonrası KHK ile çok sayıda kişinin kamudan ihraç edildiğin, ancak bu kapsamdaki bazı kişilerin göreve iadesine ilişkin kararların da aynı tarihli olduğunu iddia etti.
Söz konusu kişilerin, aynı tarihli kararla hem işten atılıp, hem de işe iade edilmesinin milletin aklıyla alay etmek olduğunu, Bakanlar Kurulu üyelerinin altına imza attıkları belgenin ne olduğunu bilmediğini ifade eden Gök, bunun evrakta sahtecilik anlamına geleceğini savundu. Gök, bu durumun nasıl yaşandığının kamuoyuna izah edilmesini de istedi.
KHK ile akademisyenlerin ihracına da değinen Gök, haksız ve yersiz kararlarla bilim insanlarına karşı kıyım yapıldığını öne sürdü.
"Hitler faşizminin yaşandığı dönemde Almanya'da da benzer ihraçlar oldu. Alman faşizminin ülkeden koyduğu bu bilim adamlarına, Türkiye kucağını açtı" diyen Gök, akademisyenlerin ihracının Türkiye'nin itibarını zedelediğini belirtti.
"Rusya'yı aklamak size mi düştü?"
Gök, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde, Rusya'ya ait bir savaş uçağı tarafından DEAŞ hedeflerine düzenlenen hava harekatında kazaen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının vurulmasına ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:
"Rus uçağının düşürülmesi sırasında Rusya'nın tüm dünyada koparttığı gürültüye bakın, Türkiye'ye uyguladığı ambargolara bakın. Üç askerimiz şehit oldu, 11 yaralımız var, iktidar suskun, Genelkurmay suskun. Olayın ardından Genelkurmay hemen atıldı işe, 'kazaen oldu' dedi. Dur bakalım, olay nedir, niteliği nedir? Rusya'yı o anda aklamak size mi düştü? Nerede milli değerler?"
Rusya'nın ve Türkiye'nin olaya ilişkin açıklamalarında birbiriyle çelişen yönler olduğunu da öne süren Gök, "Sizin işiniz Rusya'yı aklamak mı? Bu şehitlerimizin hesabı sorulmayacak mı? Bu kadar sessizce geçiştirilebilir mi bu iş? Bu aslan parçaları boşuna mı orada öldü? Bunun arkasından koşturmayacak mısınız?" diye sordu.
Gök, kuru bir özürden fazlasının yapılması gerektiğine işaret ederek, askerlerin siyasal iktidarın kararı ile o bölgede bulunduğunu, buna karşın iktidarın ise suskun olduğunu söyledi.
"Halk, niçin 'Hayır' diyeceğini anladı"
Referandum sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve iktidar mensuplarının açıklamalarına da dikkati çeken Gök, "Cumhurbaşkanı ve iktidar telaş içerisinde. Tablo onlar açısından iyi değil." ifadesini kullandı. Gök, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Halk, niçin 'Hayır' diyeceğini anladı. İktidar partisi ve Cumhurbaşkanı niçin 'Evet' denilmesi gerektiğini anlatamadılar, anlatamıyorlar da. Sıkıntı burada. İşin kolaycılığına kaçarak, 'CHP şunlarla beraber, bunlarla beraber' diyorlar. Biz halkımızla beraberiz. Cumhurbaşkanı, Başbakan, hükümet sözcüleri Türkiye'yi bölen, kutuplaştıran bir dil kullanıyorlar. Bu dili derhal ortadan kaldırmalılar. Hani milli irade? 'Hayır' diyenleri suçlayacaksanız bu referandumu niye yapıyorsunuz? 'Halkımıza soracağız, ister kabul eder, ister etmez' diyordunuz. Etmeyenleri niye suçluyorsunuz? Çünkü çaresizler."
Gök, Başbakan Binali Yıldırım'ın, referandum öncesi OHAL'in kaldırılması gerektiğine ilişkin açıklamaları olduğunu ancak bu açıklamaların gereğini yapmadığını, iktidarın ülkeyi OHAL'de referanduma götürdüğüne dikkati çekerek, "Sayın Binali Yıldırım siz nasıl bir başbakansınız ki bu söylediğiniz sözleri çiğniyorsunuz? Siz bu sözlerin gereğini yapamayan bir başbakansınız. O yüzden size kimse güvenmiyor." şeklinde konuştu.
"Algı operasyonu yaratmaya çalışıyorlar"
Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gök, bir soru üzerine referandumda 'Hayır' diyeceklerin terör örgütleriyle yan yana anılmasının kabul edilemez olduğunu, bu tür suçlamaların dayanağının bulunmadığını dile getirdi.
Halkın sağduyu ile davranacağını ve iktidara referandumda gerekli dersi vereceğini söyleyen Gök, "Hayır" diyenlere yönelik değerlendirmelerde terör örgütlerinin isimlerini anmanın, onların propagandasını yapmak, meşrulaştırmak anlamına geldiğini de iddia etti. Gök, şu ifadeleri kullandı:
"Terör örgütleri Türkiye'de herkesin elinin tersiyle ittiği örgütlerdir. 15 Temmuz gecesi eğer Türkiye bir darbeden kurtulduysa, CHP'nin ve diğer muhalefet partilerinin basireti sayesinde olmuştur. Milletvekilleri kendi güvenliklerini ortaya atarak milli iradeye sahip çıkma kararlılığını göstermiştir. Nasıl söylersin sen bunları Sayın Cumhurbaşkanı? FETÖ'yü biz mi himaye ettik, FETÖ'cü kadroları CHP mi yerleştirdi? Şimdi kalkmışlar utanmadan, sıkılmadan, referandumda sonucunu bildikleri için, bir algı operasyonu yaratmaya çalışıyorlar. Biz bunlarla meşgul değiliz. Biz halkımızla meşgulüz."

banner355
Anahtar Kelimeler:
CHPLevent GökReferandumTBMMDEAŞ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP'den 'Hayır'lı ziyaret
CHP'den 'Hayır'lı ziyaret
Ülkücülerden spora davet
Ülkücülerden spora davet
Bahçeli'yle buluştu
Bahçeli'yle buluştu

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals