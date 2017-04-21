CHP'li Budak: 'YSK halkın iradesini çaldı'

Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, CHP Antalya İl Başkanlığı ile Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçe başkanlıklarını ziyaret ederek, referandum ve YSK kararını değerlendirdi. Kuvvetler ayrılığı ilkesini yok ederek, Yasama, Yürütme ve Yargı alanında geniş yetkili tek adam düzeni kurulmasını öngören anayasa değişikliği ile ilgili referandum sürecinde adaletsiz bir yarış yaşandığını kaydeden Budak, “Bir yanda devletin tüm olanaklarını ve gücünü kullananlar, bir yanda da demokrasi ve hukuku kendi olanaklarıyla savunmaya çalışan halkımız vardı. OHAL koşullarında büyük bir baskı ve yapılan tehditlere rağmen, halkımız cumhuriyeti ve demokrasiyi savunmak için sandıklara gitti. Ama sandıkta halkın iradesi çalındı. YSK, kanuna açıkça aykırı davranarak, mühürsüz zarfları ve oy pusulalarını geçerli saydı. Bu karar açıkça gayri meşrudur, geçersizdir. Tam kanunsuzluk halidir” dedi.