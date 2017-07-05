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'CHP ile HDP ittifaka hazırlanıyor'

Vatan Partisi Alanya İlçe Başkanı Hasan Faruk Kurtoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) başlattığı Adalet Yürüyüşü'ne Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) gelen destek ile ilgili bir basın açıklaması yaptı

'CHP ile HDP ittifaka hazırlanıyor'

Vatan Partisi Alanya İlçe Başkanı Hasan Faruk Kurtoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) başlattığı Adalet Yürüyüşü'ne Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) gelen destek ile ilgili bir basın açıklaması yaptı

05 Temmuz 2017 Çarşamba 22:08
'CHP ile HDP ittifaka hazırlanıyor'
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KURTOĞLU, "Yürüyüş gerçek yüzünü gösterdi. En sonunda planlandığı gibi CHP yönetimi HDP/PKK’ya kavuştu" dedi. CHP yönetimine sert eleştirilerde bulunan Kurtoğlu, şunları söyledi: "Kucaklaştılar ve kol kola girdiler. HDP, koluna girilecek parti değildir. CHP’nin HDP/PKK ile kola kola yürüyüşü, FETÖ yanında HDP/PKK’yı kurtarmak içindir. 'Adalet bitmiştir', 'Herkese Adalet', 'Bu yürüyüş Selahattin Demirtaş’ın çığlığıdır', '105 bin kamu görevlisi görevlerine dönsün' gibi sloganlar, yürüyüşün amacını ortaya koyuyor."
'HDP VE PKK TEK ÖRGÜTTÜR'
"CHP yönetimi ABD siyasetine sımsıkı bağlanmış gözüküyor. CHP’nin genel başkan adayı olarak adı geçenler de farklı değiller. CHP’de ayak oyunları dışında bir siyaset gözükmüyor. Türkiye’nin geleceğine yönelik bir görüşe, bir tartışmaya rastlanmıyor" diyerek CHP’ye sert bir şekilde seslenen Kurtoğlu'nun açıklamasının devamı şöyle: "Atlantik medyasında CHP ile HDP/PKK’nın kucaklaşmasını gösteren tek bir fotoğraf, tek bir haber yok. Çünkü bu resim, gizlenmesi gereken, utanılacak bir resimdir. PKK ile HDP tek örgüttür. HDP ile PKK’yı bilerek birlikte yazıyoruz. Çünkü PKK ve HDP diye iki ayrı parti yoktur. İkisi tek partidir. HDP, PKK’nın yasal koludur. PKK/HDP’nin tek programı vardır onu da herkes bilmektedir. Tek merkezi vardır, Kandil. Tek örgüt vardır, o tek örgütte herkesin kendi görevleri vardır. Belirleyici eylemleri terördür. HDP, bu terörün tedarikçiliğini yapar, eleman bulur, ortam sağlar, istihbarat toplar. Birlikte yaptıkları iş Mehmetçiğe ve polisimize kurşun sıkmak, Türkiye’nin altına mayın döşemek, ABD emperyalizmini davet etmektir. HDP’yi PKK’dan kopartmak mümkün değildir, o zaman HDP kalmaz. PKK’nın temizlenmesi mümkündür, Türk ordusu, polisi, köy korucusu bu görevi başarıyla yerine getirmektedir. HDP, koluna girilecek parti değildir, anayasaya ve yasalara göre kapatılması gereken partidir.
'BU YÜRÜYÜŞ CHP'NİN BONZAİSİ'
Hiçbir uyarı CHP yönetimini caydıramıyor. Tek sorunları, CHP tabanını HDP/PKK ile ittifaka nasıl ikna edecekler. Gerçi, 2015 yılından beri bu konuda hayli mesafe aldılar. HDP’yi meclise sokarak Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarına son verme iddiası iki kez ağır yenilgiye uğradı. ABD’nin FETÖ eliyle tezgahladığı 15 Temmuz Darbesi de yerle bir oldu. Ama ısrar devam ediyor. Yenilgilere rağmen, CHP yönetiminin kazancı, CHP’nin HDP/PKK ittifakına alıştırılmasıdır. Yollar aşınmıyor ama CHP’deki vatanseverlik aşınıyor. CHP örgütlerine ve tabana bir tür uyuşturucu verilmektedir. Bu yürüyüş, CHP’nin bonzaisidir. Tarih böyle yazacaktır.
'YÜZDE 49 YÜZDE 19’A DÜŞTÜ'
CHP’nin yüzde 49 hesabı şu anda yüzde 19’a düşmüş bulunuyor ve bu gidişle yüzde 9’a kadar düşer. CHP’yi ABD de kurtaramaz, İsrail de kurtaramaz. Çünkü Türkiye’de CHP+PKK/HDP+FETÖ+Abdullah Gül+Ahmet Davutoğlu koalisyonu kurulmasını kabul edecek bir halk bulunmuyor. Bu ekip cumhurbaşkanı seçimine girdiği zaman, bu milletten boyunun ölçüsünü alacaktır. Bu nedenledir ki, Atlantik medyası o kol kola fotoğrafları yayımlamıyor. ABD-İsrail’in planı, bir başarı planı değil, utanılacak bir plandır.
'AKP’NİN TEK BİR RAKİBİ VAR'
AKP liderleri, kol kola yürüyen CHP+HDP/PKK’nın fotoğrafına bakarak kıs kıs gülüyorlar. Cumhurbaşkanı seçimini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan AKP sevinç içindedir. Ama onların umutlarını bozacak bir millet var. Vatan Partisi ve vatansever olan güçler, AKP’ye rakip olacak iktidar seçeneğini üretiyorlar. Türkiye sahipsiz değildir. Vatan Partisi artık Türkiye için biricik çözümdür ve görevinin başındadır."
 

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Anahtar Kelimeler:
Vatan PartisiCHPHdpHasan Faruk Kurtoğlu
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