CHP 'Hayır' için sahaya iniyor

Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Teşkilatı, Eğitim ve Strateji Toplantısı ile 16 Nisan'da yapılmasına kesin gözüyle bakılan Anayasa Referandumu çalışmalarına start verdi. CHP İlçe Teşkilatı bürosunda basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıda, gönüllü çalışacak ekipler başta olmak üzere parti üyelerine Başkanlık Sistemi teklifinin neleri içerdiği, neden 'Hayır' denilmesi ve 'Hayır'ı anlatırken nasıl bir yol izlenilmesi gerektiği, CHP'li yöneticiler Süleyman Küçüktürk, Mehmet Can Karagöz ve Halime Ceylan tarafından hazırlanan sunumlarla anlatıldı. CHP İlçe Başkanı Ali Takavüt'ün de geçen Pazar günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilçe başkanlarını Ankara'da topladığı buluşmadaki konuşmasından satırbaşlarını partililere aktardığı öğrenildi.

KARAGÖZ'DEN İSİM TEPKİSİ

Edinilen bilgilere göre toplantıda Anayasa Referandumu'nun parti değil memleket meselesi, 'Hayır' oyu vermenin de onurlu bir davranış ve cumhuriyete vefa örneği olduğu vurgulandı. Saha çalışmalarında kararlı ve daima güler yüzlü olunması gerektiği anlatıldıktan sonra gönüllülerle birebir olarak uygulamalı çalışma yapıldı. Toplantı sonrası bir değerlendirme yapan Avukat Mehmet Can Karagöz, "Hisselerinin yüzde 50'den fazlası yabancı şirketlerde olan şirketlerin ismindeki Türk ibaresi kaldırılmalı ve aynı isimle satışı engellenmelidir. Örneğin Türk Telekom ve Digitürk gibi. İsimlerin böyle kalması yurtseverlik duygusu ile bağdaşmamakla birlikte, iktisadi açıdan yanlış algı oluşturarak haksız reklam ve haksız rekabete neden olmaktadır. Milli duygular, yabancı şirketlerin zenginleşmesi için sömürülmektedir. Belki bu sayede şirketlerin nasıl Araplaştırıldığını da öğrenmiş oluruz" dedi.