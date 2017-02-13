Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88578
ALTIN
144.539
DOLAR
3.6731
STERLIN
4.5937
EURO
3.8936
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
14 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
14 Şubat 2017 Alanya -...
İki adımlı doğrulama nasıl açılır?
İki adımlı doğrulama nasıl açılır?
Aşkın enerjisini çağırın!
Aşkın enerjisini çağırın!

CHP 'Hayır' için sahada

CHP İlçe Başkanı Ali Takavüt ve ekibi, Anayasa Referandumu için sahaya inip vatandaşla buluştu

CHP 'Hayır' için sahada

CHP İlçe Başkanı Ali Takavüt ve ekibi, Anayasa Referandumu için sahaya inip vatandaşla buluştu

13 Şubat 2017 Pazartesi 22:47
CHP 'Hayır' için sahada
banner404

Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Teşkilatı, 16 Nisan'da yapılması kesinleşen Anayasa Referandumu'na 63 gün kala sahaya inerek halkla buluştu. Demirtaş'a bağlı Çamlıca ve Başköy Mahallesi'nde mevlit ve taziye ziyaretleri yapan CHP İlçe Başkanı Ali Takavüt, ev ve işyeri toplantıları yapıp vatandaşlarla sohbet etti. Gece de kahvehaneleri ziyaret ederek vatandaşlarla buluşan Takavüt, referandumda neden "Hayır" denilmesi gerektiğini CHP'nin bakış açısıyla vatandaşa anlattı. Propaganda çalışmaları kapsamında Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney’i de makamlarında ziyaret eden Takavüt ve ekibi, "Hayır" broşürü verdiler.
GÜNEY: AKP OLARAK BİZ EVET'ÇİYİZ
Alanya Belediye Meclis Üyesi Gökhan Sipahioğlu ile Mustafa Aras'ın da eşlik ettiği Takavüt'ün "Hayır" oyu istediği Güney, “Bizim oyumuzun rengi belli. Biz bu ülkenin daha ileri gitmesi için 'Evet' diyeceğiz. 16 Nisan’da yapılacak Anayasa Referandumu, bu ülkenin geleceği için son derece önemli. Demokrasinin vazgeçilmez unsurları içinde olan siyasi partilerin de kendi düşüncelerini halka aktarma yönünde yaptıkları çalışmalar gayet doğaldır. Bu nedenle Sayın Takavüt ve ekibine ziyaretleri için teşekkür ediyorum. 16 Nisan’da halkımız en doğru kararı verecektir. Buna da herkes saygı göstermek zorunda. Tek dileğimiz, halkımızı germeden, medeni bir şekilde bu sürecin devam etmesidir. Bu süreçte de başta siyasiler olmak üzere herkese önemli görevler düşüyor" dedi.
 

banner355
Anahtar Kelimeler:
CHP İlçe Başkanı Ali TakavütAnayasa ReferandumuHayırCHP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bahreyn'de bir Alanyalı
Bahreyn'de bir Alanyalı
'Üreten değil hep tüketen hizmetler'
'Üreten değil hep tüketen hizmetler'
'Sonuna kadar Evet!'
'Sonuna kadar Evet!'

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals