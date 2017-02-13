CHP 'Hayır' için sahada

Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Teşkilatı, 16 Nisan'da yapılması kesinleşen Anayasa Referandumu'na 63 gün kala sahaya inerek halkla buluştu. Demirtaş'a bağlı Çamlıca ve Başköy Mahallesi'nde mevlit ve taziye ziyaretleri yapan CHP İlçe Başkanı Ali Takavüt, ev ve işyeri toplantıları yapıp vatandaşlarla sohbet etti. Gece de kahvehaneleri ziyaret ederek vatandaşlarla buluşan Takavüt, referandumda neden "Hayır" denilmesi gerektiğini CHP'nin bakış açısıyla vatandaşa anlattı. Propaganda çalışmaları kapsamında Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney’i de makamlarında ziyaret eden Takavüt ve ekibi, "Hayır" broşürü verdiler.

GÜNEY: AKP OLARAK BİZ EVET'ÇİYİZ

Alanya Belediye Meclis Üyesi Gökhan Sipahioğlu ile Mustafa Aras'ın da eşlik ettiği Takavüt'ün "Hayır" oyu istediği Güney, “Bizim oyumuzun rengi belli. Biz bu ülkenin daha ileri gitmesi için 'Evet' diyeceğiz. 16 Nisan’da yapılacak Anayasa Referandumu, bu ülkenin geleceği için son derece önemli. Demokrasinin vazgeçilmez unsurları içinde olan siyasi partilerin de kendi düşüncelerini halka aktarma yönünde yaptıkları çalışmalar gayet doğaldır. Bu nedenle Sayın Takavüt ve ekibine ziyaretleri için teşekkür ediyorum. 16 Nisan’da halkımız en doğru kararı verecektir. Buna da herkes saygı göstermek zorunda. Tek dileğimiz, halkımızı germeden, medeni bir şekilde bu sürecin devam etmesidir. Bu süreçte de başta siyasiler olmak üzere herkese önemli görevler düşüyor" dedi.

