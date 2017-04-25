CHP eksikleri konuştu

Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Ali Takavüt, 16 Nisan'da yapılan Anayasa Referandumu'nda okullarda görev alan CHP'nin okul sorumluları ile toplantı yaptı. Toplantıda, okul çevresi ve sandıklarda yaşanan sorunlar ile sonraki seçimlerde bu sorunları bertaraf etmek için ne gibi önlemler alınacağı konularında öneri ve eleştirilerin konuşulduğunu söyleyen Takavüt, "Çok verimli bir toplantı oldu. Okullarda sorumlu olarak görev yapan ve toplantıya katılarak bizlere ışık tutan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi. Öte yandan referandum sonrası yaşanan son siyasi gelişmeleri analiz eden CHP Başkan Yardımcısı Mehmet Can Karagöz, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anayasa Mahkemesi üyelerini seçmesinin sonuçlarını artık daha net görebilirsiniz. Sayın Cumhurbaşkanı'nı dilinden eksik etmeyen, adalet örneklerini 2. Abdülhamit'ten veren, gelen ve karar verilen dosyaları siyasi iktidara hesap verircesine tek tek anlatan bir Anayasa Mahkemesi Başkanı var. Demek ki maddeye 'bağımsız' ve 'tarafsız' yazılması ile bu iş olmuyormuş" diye konuştu.