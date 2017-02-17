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'CHP diktatörlük istiyor'

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın Bonn kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın son gün oturumuna katıldı.

'CHP diktatörlük istiyor'

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın Bonn kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın son gün oturumuna katıldı.

17 Şubat 2017 Cuma 15:50
'CHP diktatörlük istiyor'
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Haber: Alper KUTAY

MÜNİH'TE ikili görüşmelerde bulunan Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bölgesel konuları da masaya yatırdı. Almanya, Fransa, İngiltere, ABD, Suudi Arabistan, Katar, BAE, Ürdün, İtalya ve AB'nin katıldığı G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda 23 Şubat'ta başlaması öngörülen Cenevre Müzakereleri bağlamındaki hususlar ile Suriye ihtilafındaki son gelişmelerin ele alındığı bildirildi. Köln'de Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin düzenlediği toplantıda bir konuşma yapan Bakan Çavuşoğlu, 16 Nisan'da referandumda oylanacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni de anlattı. CHP'nin tavrını eleştiren Bakan Çavuşoğlu, CHP'yi, Kıbrıs görüşmelerinde masadan kalkan Kıbrıs Rum kesimine benzeterek, "Biz isterdik ki, MHP gibi CHP de bize katılsın. Esasen CHP ve diğer partilerle yeni bir anayasa için komisyonlar kurduk ve son seçimlerden sonra bir daha kurduk. Her seferinde masayı terk ettiler, aynı Rum kesimi gibi" dedi.
'CHP SÜREKLİ MASADAN KAÇIYOR'
CHP'nin Rum lider Anastasiadis gibi ikide bir, 'Ben küstüm' deyip masadan kaçtığını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Bugün yine masayı terk etmiş, yok bilmem ne. Bir taraftan diyorlar, 'Türkiye'nin garantisine ihtiyaç yok, biz huzur içinde yaşıyoruz.' Diğer taraftan Kıbrıs'ı  Yunanistan'a bağlayan Enosis'le ilgili yasayı Meclis'te kabul ediyorlar. Biz bu tür ayak oyunlarını yutmayız. Biz  bugüne dek Kıbrıs Türk halkının yanında olduk, bundan sonra da olacağız. Dolayısıyla Rum kesimi gibi CHP de ikide bir masadan kaçıyor. Şimdide diyorlar ki, 'İstişare edilmedi.' En alası yapıldı istişarenin. Efendim diyor ki, 'İşte diktatörlük gelecek.' Hangi diktatörlükten bahsediyorsun sen. Sandık nereye gidecek, millete. Esas diktatörlüğü isteyen sensin. Çünkü bugüne kadar hiçbir seçimi kazanamadın ki" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Mevlüt ÇavuşoğluAlmanyaG20G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı
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