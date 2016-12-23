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CHP'de deprem! 506 kişiyi üyelikten çıkardılar

CHP'de başlayan üyelikten çıkarmalar devam ediyor! CHP'de neler oluyor sorusunu akıllara getiren gelişmelere bir yenisi daha eklendi. CHP Van’da 506 kişiyi üyelikten attı Van’da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi oldukları halde 1 Kasım 2015 seçimlerinde partiye oy vermedikleri tespit edilen 506 kişinin üyeliğine son verildi

CHP'de deprem! 506 kişiyi üyelikten çıkardılar
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1 Kasım 2015 seçimlerinde Türkiye genelinde parti üyesi oldukları halde CHP'ye oy vermedikleri tespit edilen 3 bin 896 kişiden 3 bin 631'nin parti üyeliklerine son verilirken, 265 kişinin ise itirazı kabul edildi.
ÖZELLİKLE DOĞU ANADOLU'DA ÇIKARMALAR YAPILIYOR
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP Van İl Başkanı Mehmet Kurukçu, söz konusu sorunun Türkiye genelinde olmasına rağmen özellikle Doğu Anadolu Bölgesi illerinde üyeliklerden çıkarılma olduğunu söyledi. Kurukçu, "1 Kasım seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi üyesi oldukları halde bazı sandıklarda bize oy çıkmadı. Bu da genelde 3 bin 896 üyemize tekabül etti. Burada MYK'mızın 19 Ekim 2016 tarihli toplantısında tüzüğümüzün 19. maddesinin 5. fıkrasına dayanarak ilgili üyeliklerin sonlandırılması kararı alındı. Bütün illerimize 15 günlük askı süresi tanındı ve bu sürede Van'da da 506 üyemizde bu sıkıntı vardı. Bu sürede itirazda bulunan bazı üyelerimizin itirazları dikkate alınmadı. Çünkü itirazlar uygun değildi. Sonuç olarak bu anlamda ilimizde de 506 üyemizin üyeliklerine son verdik" dedi.
 
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Etiketler; #CHP #CHPde deprem! 506 kişiyi üyelikten çıkardılar #Cumhuriyet Halk Partisi
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