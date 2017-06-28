CHP Alanya 'Adalet' için yürüyor

KUYULARÖNÜ Camii önünde başlayan yürüyüşe CHP İlçe Başkanı Ali Takavüt , Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Başkanı Ali Koca, partililer ve vatandaşlar katıldı. Polisin de güvenlik önlemleri aldığı yürüyüş devam ediyor. Yürüyüş öncesi adalet terazisi Gazipaşa İlçe Başkanı Ömer Güven tarafından Takavüt'e teslim edildi.

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