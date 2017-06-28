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CHP Alanya 'Adalet' için yürüyor

CHP İlçe Teşkilatı tarafından ilçede 'Adalet Yürüyüşü' gerçekleştirildi

CHP Alanya 'Adalet' için yürüyor

CHP İlçe Teşkilatı tarafından ilçede 'Adalet Yürüyüşü' gerçekleştirildi

28 Haziran 2017 Çarşamba 17:37
CHP Alanya 'Adalet' için yürüyor
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KUYULARÖNÜ Camii önünde başlayan yürüyüşe CHP İlçe Başkanı Ali Takavüt, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Başkanı Ali Koca, partililer ve vatandaşlar katıldı. Polisin de güvenlik önlemleri aldığı yürüyüş devam ediyor. Yürüyüş öncesi adalet terazisi Gazipaşa İlçe Başkanı Ömer Güven tarafından Takavüt'e teslim edildi.

(DEVAMI GELECEK)

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Son Güncelleme: 28.06.2017 17:55
Anahtar Kelimeler:
Adalet YürüyüşüAli TakavütChp Ilçe Teşkilati
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