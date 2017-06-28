CHP Alanya 'Adalet' için yürüdü

CHP İlçe Teşkilatı tarafından ilçede 'Adalet Yürüyüşü' gerçekleştirildi. Kuyularönü Camii önünde başlayan yürüyüşe CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, CHP İlçe Başkanı Ali Takavut, CHP Gazipaşa İlçe Başkanı Ömer Güven, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Başkanı Ali Koca, partililer ve vatandaşlar katıldı. Polisin de güvenlik önlemleri aldığı yürüyüş öncesi adalet terazisi Gazipaşa İlçe Başkanı Güven tarafından Takavut'a teslim edildi. Yürüyüş öncesi alanda toplananlara hitap eden Takavut, adaleti mumla aradıkları günleri yaşadıklarını söyledi. Takavut, "Asıl suçluların yargılanmadığı, masum kişilerin yargılandığı bir süreci yaşıyoruz. Ülkede bir kaos yaratılmaya çalışılıyor. Yıllarını adalet ve demokrasi için harcayan bizler adalet istiyoruz ve bu nedenle buradayız. Cumhuriyetin bütün kazanımları neredeyse yok edilmek üzere. Kişisel özgürlükler neredeyse yok olmak üzere. Toplumda yaratılan korkunun sonucu sindirilmiş bir toplumla karşı karşıyayız. Eğer toplumsal direnişi sağlayamazsak ki bu özellikle CHP'nin görevi, hakikaten ülkemizi çok daha karanlık günler bekliyor. Onun için, adaleti hak ettiği yere getirinceye kadar mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bugün adalet terazisinin yarısını il başkanımız Erdem bize teslim edecek. Biz de cuma günü Antalya'nın batı, doğu ilçeleri beraber bu terazinin yarısını Manavgat ilçe örgütüne devredeceğiz" dedi.

'YOK ETMEK İSTEYENLERE

ADALET LAZIM OLACAK'

İl Başkanı Erdem de "Özellikle toplum vicdanında hala yerini bulamayan, hala sorgulanan, meşruluğu hala tartışılan 16 Nisan referandum sürecinde ülkemizde yaratılan parti devleti sonrası maalesef insanlarımız baskı, korku ve bir sindirme hareketiyle karşı karşıya bırakıldı. Esas suçlular değil, suçsuzların içeri atıldığı, düşüncelerinden ötürü yazarlarımızın, basın emekçilerinin, üniversite öğretim üyelerinin, öğretmenlerin sorgusuzca içeri atıldığı ama ne yazık ki özellikle siyasette rol alan FETÖ imamlarının, hırsızların ve yine Atatürk'ümüze dil uzatan yobazların dışarıda serbestçe kol gezdiği bir süreci yaşıyoruz. Demokrasinin bütün kurumları yok edilmek üzere. Bildiğiniz gibi son bir KHK ile devletin uygulaması gereken sosyal yardımları da hükümet adına, taraf olarak kullanmak adına yeni bir kararname çıkardılar. Diyorlar ki, 'İş beğenmeyenlerin sosyal yardımları kesilecek.' Bu çok ciddi bir tehlike. Sizi bir yere gönderecekler. Orayı beğenmediniz diye bütün sosyal yardımları, yetmedi işten atıldığında bile bir kara leke olarak yine işsizken verebilecekleri sosyal yardımları da maalesef kesecekler. Esas yeni bir tehlike daha var. Milli Eğitim müfredatına şeriat kanunlarını öğrenmeyle ilgili yeni bir yasa teklifi hazırladılar. Yeni eğitim müfredatına bunu koyuyorlar. Bu ne demek biliyor musunuz? Atatürk'ün, Türkiye Cumhuriyeti'nin artık bütün kurumlarıyla yok edilmesinin bir göstergesi. Buna asla izin vermeyeceğiz. Yine ülkemizde adaletin tam yok olduğu bir süreçte, bazıları çok basite alarak sadece bir CHP'li milletvekilinin hapse atılmasının karşılığında varsayılan bu yürüyüşü küçümsemeye çalışıyorlar. Bu aslında sözün bittiği yer. Sayın genel başkanımızın çok onurluca bir davranış sonucu verdiği karar hepimizi çok mutlu etti. Bizler de Antalya olarak hem Kaş'tan, hem Gazipaşa'dan başlayan adalet yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Burada Gazipaşa'dan aldığımız terazi kefesini Alanya İlçe Başkanı Takavut'a Gazipaşa İlçe Başkanı Güven teslim edecek. Ara ara genel başkanımızla yürüdük. Buradaki boş günlerimizde de genel başkanımıza destek vermek için adalet yürüyüşüne de katılıyoruz. Yine adalet yürüyüşü çerçevesinde Antalya'da ilçelerimiz kendi ölçeklerinde sembolik 2'şer saatlik adalet nöbetini tutuyorlar. Bu yürüyüşlere, nöbetlere hepinizin katkı sunmasını diliyorum. Çünkü adalet hepimize lazım. Hele hele bugün adaleti yok etmek isteyenlere bir gün adalet çok lazım olacak" diye konuştu.

'BİRE BEŞ OLACAĞIZ'

Gazipaşa İlçe Başkanı Güven de "Adalet niye lazım dedik. Enflasyonu yükseltmekle suçlanan domates için adalet istiyoruz dedik ama akşam bir şey daha oldu. Genel başkanımızın olduğu yere bir kamyon gübre döktüler. Gübrenin kamyonu 5 bin TL. Üretici alamıyor. Bu ayrı bir şey ama bir şeyi yanlış yaptılar. Organik bir gübreydi. Bire beş olacağız, onu bilemediler" ifadelerini kullandı. Güven konuşmasının ardından adalet terazisini Takavut'a teslim etti. Daha sonra polisin aldığı güvenlik önlemleri altında yürüyüş başladı.

'ADALET OLUŞANA KADAR YÜRÜYECEĞİZ'

Çeşitli marşların yer aldığı ve sloganların atıldığı yürüyüş Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde sona erdi. Burada tekrar konuşan Erdem, "Atatürk, 'Yorulmamak üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar' diyor. Bizler de özellikle halkın oylarıyla seçilmiş milletvekilleri, 113'üncü gününü tamamlayan, sadece ekmekleri için ölüm orucu tutan öğretmenlerimiz, yine suçsuz oldukları halde farklı gerekçelerle açığa alınan, görevlerinden uzaklaştırılan öğretmenlerimiz, askerlerimiz, polislerimiz için, kısaca adaletin herkes için oluştuğu günlere kadar yürümeye devam edeceğiz" dedi.

ADALET YÜRÜYÜŞÜ FİNİKE'DE DEVAM EDECEK

Takavut da "Adalet yürüyüşümüzün devamını yarın (bugün) saat 15.00'de Finike'de gerçekleştireceğiz. Cuma günü de saat 17.00'de Manavgat'ta gerçekleştireceğiz. Bu yürüyüşümüzün amacı, genel başkanımızın Ankara'dan İstanbul'a yaptığı yürüyüşe destek vermek ve adaleti yerine getirmek, tesis etmek. Bu nedenle sizlerin yaptığı katkılar için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Anıt önünde sona eren yürüyüşe katılanlar daha sonra olaysız şekilde dağıldı.