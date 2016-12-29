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Çelik: "Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor"

AKP Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, TGF Genel Başkan Vekili ve AGC Başkanı Mehmet Ali Dim'e ziyarette bulundu

Çelik: "Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor"

AKP Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, TGF Genel Başkan Vekili ve AGC Başkanı Mehmet Ali Dim'e ziyarette bulundu

29 Aralık 2016 Perşembe 15:52
Çelik: "Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor"
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ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Alanya'da, AKP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim'e de ziyarette bulundu. Ziyarette Dim'e çalışmaları hakkında bilgiler veren Çelik, "Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Bizler de hem ülkemiz, hem de memleketimiz Alanya için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Alanya medyasını da yakından takip edip sorunlara ve eksiklere vakıf olmaya çalışıyoruz" dedi. Dim de Çelik'e ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, "Alanya sizin gibi çalışkan bir vekili olduğu için çok şanslı" dedi.

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AKP Antalya Milletvekili Sena Nur ÇelikTGF Genel Başkan Vekili Ve AGC Başkanı Mehmet Ali DimZiyaret
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