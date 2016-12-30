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Çelik esnafı dinledi

Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, Bakkallar Odası Başkanı Veliddin Yenialp ile Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit'i ziyaret edip sorunları hakkında bilgi aldı

Çelik esnafı dinledi

Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, Bakkallar Odası Başkanı Veliddin Yenialp ile Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit'i ziyaret edip sorunları hakkında bilgi aldı

30 Aralık 2016 Cuma 21:18
Çelik esnafı dinledi
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Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) Antalya Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Sözcüsü Avukat Sena Nur Çelik, Alanya'daki temaslarına devam etti. Önceki gün Alanya Öğretmenevi'nde Alanya'nın tarımsal sulama sorununu çözmek için DSİ 13. Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Rüzgar, Ziraat Odası Başkanı Turgut Musluoğlu, Muz Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Güney ve Tarımsal Sulama Kooperatifleri başkanları ile birlikte bir toplantı yapan Çelik, Alanya'nın tarımsal sulama sorununun daha hızlı bir şekilde çözülmesi için DSİ Bölge Müdürü Coşkun'un da içinde bulunduğu 11 kişiden oluşan Çalışma Grubu oluşturmuştu.
YENİALP İLE YİĞİT'İ ZİYARET ETTİ
Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, üreticilerin sulama suyu sorununu çözme konusunda yaptığı çalışmalardan ötürü Çelik’e teşekkür etti. Öte yandan, Alanya'daki basın yayın kuruluşlarını ziyaret eden Çelik, akşam saatlerinde ise Bakkallar Odası Başkanı Veliddin Yenialp ile Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit'i de ziyaret edip sorunları hakkında bilgi aldı. Aynı zamanda Keykubat Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kooperatifi Başkanı olan Yenialp, esnafın içinde bulunduğu zor koşulları ve kredi alımındaki artışı anlattı. Çelik'e ziyaretlerinde AKP İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu, Başkan Yardımcısı Yusuf Mecek ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Paşaoğlu da eşlik etti.
 

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Milletvekili Sena Nur ÇelikBakkallar Odası Başkanı Veliddin YenialpPazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit
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