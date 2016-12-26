Çavuşoğlu'ndan önemli sözler

Haber: Alper KUTAY
GEÇTİĞİMİZ hafta sonu Manavgat ve Antalya'daki çeşitli programlara katıldıktan sonra dün Katar'a giderek Doha'da Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdulrahman Al Thani ile bir araya gelen Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Katarlı mevkidaşım ile Suriye'nin geleceğini ele aldık" dedi. Fethullah Gülen'in lideri olduğu terör örgütüyle içeride ve dışarıda mücadelenin sürdüğünü yineleyen Bakan Çavuşoğlu, "Yurtdışından çok sayıda haini Türkiye'ye getirttik. Bazı ülkeler bizden rica ediyor 'Açıklamayın' diye. Bugüne kadar 80'den fazla kurumunu ya devraldık, ya kapattık" dedi.
'İNSANLIĞIMIZDAN UTANMAYALIM'
Gine'de 5 okulu devraldıklarını, ikisine şehit Ömer Halisdemir'in ismini verdiklerini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Şehitlerimizi Gine'de bile yaşatacağız" diye konuştu. Halep'te 50 bine yakın insanın sıkışıp kaldığını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Halep'te abluka içinde kuşatılmış, bombalanmış, açlığa terk edilmiş, zulümle öldürülen insanlara duyarsız kalırsak o zaman Müslümanlığımızdan ve insanlığımızdan utanırız. Çanakkale'yi savunurken, 'Çanakkale geçilmez' derken, orada 6 bin Halepli vardı Çanakkale'yi savunan düşmana karşı. Oradaki Haleplilere karşı duyarsız kalırsak, tarih ve insanlık bizi affetmez. Bu dünyada da öbür dünyada da bunun hesabını veremeyiz. 45 bin insanı kurtardık, yeniden hayata kavuşturduk. Oradaki insanları Türkiye'ye getirdik, tedavisini yapıyoruz" dedi.
Suriyelilere yardım edilmezse tarihin Türkleri asla affetmeyeceğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Çünkü Çanakkale Savaşı'nda bile yanımızda onlar vardı" dedi
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