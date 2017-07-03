Çavuşoğlu ve Akıncı çalışma yemeğinde buluştular

Haber: Alper KUTAY

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile çalışma yemeğinde bir araya geldi. Kıbrıs Konferansı Crans Montana'da devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu'nun davetinde, müzakere heyeti ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de hazır bulundu. Çalışma yemeğinde, devam eden Kıbrıs Konferansı'ndaki gelişmeler değerlendirilerek görüş alışverişinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Akıncı ile Bakan Çavuşoğlu, dün de Cumhurbaşkanı Akıncı'nın davetiyle öğle saatlerinde çalışma yemeğinde bir araya gelmişlerdi.