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Çavuşoğlu'un sözü yerine getirildi

"Vizyon Şehir Antalya" sloganıyla seçim döneminde Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun verdiği sözler yerine gelmeye devam ediyor.

Çavuşoğlu'un sözü yerine getirildi

"Vizyon Şehir Antalya" sloganıyla seçim döneminde Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun verdiği sözler yerine gelmeye devam ediyor.

03 Şubat 2017 Cuma 11:42
Çavuşoğlu'un sözü yerine getirildi
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Haber: Alper KUTAY

ANTALYA'YI kolay ulaşılabilir bir şehir yapmak için çalışmaların devam ettiğini belirten Alanyalı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu daha önce inşaatı ve sözleşmesi tamamlanan Çubukbeli Tüneli inşaatına bu ay başlanacağı müjdesini verdi. Yeni tünel ile Burdur-Bucak-Antalya arası ulaşımın büyük ölçüde rahatlayacağını aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Seçim çalışmaları sürecince birçok alanda vaatlerimiz oldu bunlarında başında ulaşım alanındaki yatırımlarımız vardı dört bir taraftan Antalya’mızı duble yollar ve tünellerle buluşturuyoruz. Bu ay inşaatı başlayacak Çubukbeli Tüneli de bu önemli tünellerimizden bir tanesi. İnşaat için ekipmanlar hazırlanıyor. Vatandaşlarımızın can güvenliği için özellikle kış aylarında zorluk çekilen rampalardan vatandaşlarımız bu yeni tünel ile kurtulacak” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Mevlüt ÇavuşoğluÇubukbeli TüneliBurdur-Bucak-Antalya
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