Çavuşoğlu Riyad'da

Haber: Alper KUTAY

SUUDİ Arabistan Resmi Haber Ajansı SPA'da yer alan habere göre, Körfez ülkeleri turuna çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Riyad'a giden Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi mevkidaşı Adil e-Cubeyr ile Kraliyet Misafirhanesi'nde bir araya geldi. Görüşmede, bölgesel ve uluslararası konular ile iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra, geçen hafta Ankara'da gerçekleştirilen birinci Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Toplantısı ile ilgili meselelerin ele alındığı belirtildi. Görüşmeye, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Velid Abdülkerim el-Hireyci ile bazı yetkililerin de katıldığı kaydedildi. Öte yandan Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar ziyaretleri sonrası G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için Almanya'nın Bonn kentine gidiyorum" dedi.