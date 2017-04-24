Çavuşoğlu'nun yeri garanti

Haber: Alper KUTAY

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, 25 Nisan Salı günü (yarın) Özbekistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi. Özbekistan Dışişleri Bakanlığı Basın Merkezi'nin yaptığı açıklamaya göre, ziyaret kapsamında Bakan Çavuşoğlu'nu Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev kabul edecek. Türk heyeti ziyaret programı çerçevesinde Özbekistan Ali Meclisi, Dışişleri ve Diş Ticaret Bakanlığı'nda da görüşmelerde bulunacak. Öte yandan, Ankara kulislerinde Anayasa Referandumu sonrası hareketlilik başladı. Kulislerin başlıca gündem maddesi ise Kabine'de yapılması muhtemel değişiklikler. Referandumda AKP'ye "Evet" desteği veren MHP'nin Kabine'ye girip girmemesi de konuşuluyor.

MHP'DEN 2 İSİM BAKAN OLABİLİR

Referandum sonuçları AKP'de tüm yönleriyle değerlendirilirken, Başbakan Binali Yıldırım'ın revizyon sinyali vermesi Ankara kulislerini hareketlendirdi. Kabine'de yapılması muhtemel değişiklik ve bu değişikliğe temel olacak ölçütler, kulislerin başlıca gündem maddelerinden biri haline geldi. Kabine değişikliğine ilişkin en çok merak edilenlerden biri de anayasa değişikliğinin önünü açan, TBMM'de ve referandum sürecinde "Evet" cephesinde yer alan MHP'nin durumu. MHP'den 1 ya da 2 ismin 2019'da yapılacak seçime kadar hem uyum yasalarını çıkaracak hem de terör ve FETÖ ile mücadeleyi yürütecek Kabine'de görev alması ihtimali üzerinde duruluyor.

KRİTERDEN BİRİ FETÖ İLE MÜCADELE

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin referandum sonrası ülkenin geleceği için uzlaşmadan yana tutumlarını sürdürecekleri ve gerekirse taşın altına ellerini koymaktan çekinmeyecekleri yolundaki sözleri de MHP'nin Kabine'ye girme konusunda referandum öncesinden farklı bir tutum sergileyebileceği yönünde yorumlanıyor. MHP'nin Kabine'ye girip girmemesinin yanı sıra revizyonda bir diğer kriter de FETÖ ile mücadele olarak öne çıkıyor. 15 Temmuz sürecini yaşayan 65. Hükümet'te ilk değişiklik, 31 Ağustos'ta yapılmıştı.

ANTALYA VE ALANYA 'HAYIR' DEMİŞTİ

Dönemin İçişleri Bakanı olan Efkan Âlâ'nın istifası ile boşalan koltuğa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu kaydırılmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na da AKP Genel Başkan Yardımcısı olan eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu getirilmişti. Gündemde olan revizyonda FETÖ ile mücadele konusunda daha aktif olan isimlerin Kabine'de kalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Olası revizyonda bir diğer önemli kriter, referandum performansı olacak. Halk oylamasında 30 büyükşehrin 17'sinden "Hayır" çıkmıştı. Kabine'de bulunan, aralarında Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da bulunduğu bakanların 9'unun seçim bölgesi de "Hayır" tercihinde bulunmuştu.

ÇAVUŞOĞLU'NUN ÜSTÜN PERFORMANSI

Kulislerde, Kabine'de yapılacak herhangi bir değişiklikte bu sonuçların da dikkate alınabileceği, ancak Avrupa ve ABD'nin yanı sıra Ortadoğu ile ilişkilerde üstün bir performans sergileyen Bakan Çavuşoğlu'nun bu kapsamın dışında tutulmasına ise kesin gözüyle bakıldığı ifade ediliyor. Referandumda "Evet" oylarının 1 Kasım Genel Seçimleri ile kıyaslandığında en çok yükseldiği bölgeler olan Doğu ve Güneydoğu da bir ölçüt olarak görülüyor. Bölgeden bir milletvekilinin Kabine'ye gireceği konuşuluyor.

