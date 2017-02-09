Çavuşoğlu net konuştu

Haber: Alper KUTAY

RESMİ ziyaret için İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, düşünce kuruluşu Real Elcano Enstitüsü'nün düzenlediği konferansta yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin AB'ye üyelik talebi kişisel değil, stratejik bir seçimdir. Biz tam üye olmak istiyoruz ama eğer AB bizi istemiyorsa açık ve samimi olarak bunu söylesin. Biz fikir değiştirmedik" ifadelerini kullandı. Avrupa'da özellikle son dönemlerde aşırıcılığın artmasıyla popülist siyasi akımların öne çıkmaya başladığını ve bu akımların Türkiye'yi kullanmak istediğini dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye'nin dış politikası neden bazı ülkeleri endişelendiriyor, söylemeliler" dedi.

'BİZ SİZE KARIŞIYOR MUYUZ?'

Bakan Çavuşoğlu, "Siz dünyanın farklı yerlerinde yeni fırsatlar aramıyor musunuz? Afrika'da, Asya'da yeni işbirlikleri aramıyor musunuz? Siz başkasıyla işbirliği yapınca biz 'Neden yapıyorsunuz?' diye soruyor muyuz? AB'nin bize karşı samimi olması gerek. AB'nin bu ikiliğinden artık sıkıldığımızı söylemeliyim" diye konuştu. Bakan Çavuşoğlu, AB ve Türkiye'nin birçok ortak değere sahip olduğunu vurgulayarak, "Eğer ortak değerlerimizi korumayı başaramazsak hepimiz kaybederiz" mesajını verdi. Öte yandan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüşen Bakan Çavuşoğlu'nun, mevkidaşı ile Suriye'deki gelişmeleri ele aldığı ifade edildi.