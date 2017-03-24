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Çavuşoğlu'ndan Burdur çıkarması

Bugün Antalya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine katılacak olan Çavuşoğlu, dün de Burdur'daydı

Çavuşoğlu'ndan Burdur çıkarması

Bugün Antalya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine katılacak olan Çavuşoğlu, dün de Burdur'daydı

24 Mart 2017 Cuma 23:13
Çavuşoğlu'ndan Burdur çıkarması
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Haber: Alper KUTAY

BAŞBAKAN Binali Yıldırım ile Burdur mitingine katılan Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, meydana toplanan Burdurluların Türkiye’nin geleceği ve istikrarı için ülkeye sahip çıkmak için 16 Nisan’da gereğini yapacağını söyledi. Türkiye’nin bugünkü ekonomisinin 4 kat daha büyük olması gerektiğini dile getiren Bakan Çavuşoğlu, “15 senedir istikrar var. Bu varsa sizin sayenizde. Tek başına iktidar nedeniyle bu var. Uyumlu çalışmanın neticesinde bu oluyor. Türkiye’nin sistemini sigortalamamız lazım. Bu sistem Türkiye’nin geleceğinin teminatıdır. Avrupa neden rahatsız oluyor, bizi sevdiklerinden mi? Türkiye’de bir referandumda 'Hayır' için çalışa o siyasilere dergilere gazetelere 16 Nisan'da sandığa giderek Türkiye’de kararı siz değil millet olarak kararı, ‘Ben veririm’ demek için Burdur ne diyecek. 16 Nisan’da hadlerini bildireceğiz. Türkiye’ye nasıl davranacaklarını öğrenecekler. Onlar Türkiye’nin patronu değildir. Türkiye onların kontrolünde olan bir ülke değil, yeni sistemle Türkiye bağımsız ve daha güçlü olacak. Daha büyük projeler gerçekleştirecek, bundan rahatsız oluyorlar” dedi. Dağdaki teröristleri inlerine gömeceklerini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “İçerideki ve dışarıdaki hainler 'Hayır' için çalışırken, vatanını seven Burdurlular 16 Nisan’da ne diyecek. Elbette 'Evet' olacak. Güçlü Türkiye demek yurtdışındaki Türklerinde güçlü olması demektir. Güçlü Türkiye demek, ecdadımızın yurtdışında bıraktığı mirasların ihya edilmesi demektir. Evladı Fatihanların yalnız kalmaması demektir” dedi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanÇavuşoğluBurdurçıkarmasıMiting
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