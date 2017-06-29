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Çavuşoğlu Kıbrıs Konferansı'nda

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki Türk heyeti, İsviçre'nin Crans-Montana kentinde başlayan Kıbrıs Konferansı'nda adadaki mevcut garanti sisteminin neden gerekli olduğunu gerekçeleriyle birlikte anlattı

Çavuşoğlu Kıbrıs Konferansı'nda

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki Türk heyeti, İsviçre'nin Crans-Montana kentinde başlayan Kıbrıs Konferansı'nda adadaki mevcut garanti sisteminin neden gerekli olduğunu gerekçeleriyle birlikte anlattı

29 Haziran 2017 Perşembe 22:13
Çavuşoğlu Kıbrıs Konferansı'nda
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Haber: Alper KUTAY

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki Türk heyeti, Kıbrıs müzakerelerinin iki temel başlığı ve Kıbrıs Konferansı'nın ana gündem maddesini oluşturan "Güvenlik ve Garantiler" konusundaki görüşlerini muhataplarına ayrıntılı olarak izah etti. İlk günde garantör ülkeler ve adanın her iki kesimindeki müzakere heyetleri iki kez bir araya gelirken, Bakan Çavuşoğlu başkanlığındaki heyet, garanti sisteminin kurulacak yeni ortaklığın sürmesi için neden gerekli olduğunu gerekçeleriyle anlattı. Türk heyeti, Kıbrıs Türk tarafının geçmişte yaşadığı acı tecrübelerinden kaynaklanan haklı endişelerinin, bulunacak çözümde ortaya konulacak güvenlik ve garanti sistemi için elzem olduğunu vurguladı.
AKŞAM YEMEĞİNDE BULUŞTURDU
Görüşmelerde, konferansın sadece güvenlik ve garantiler başlığının ele alındığı bir ortam olmadığı, adadaki iki taraf arasında sürdürülen görüşmelerde ortaya çıkacak anayasal düzenin nasıl olacağının da bilinmesinin gerekeceği dile getirildi. Türk heyeti ayrıca iki taraf arasında sürdürülmekte olan başlıklarda açıkta kalan konularda varılacak ilerlemenin konferansın başarısı için gerekli olduğuna vurgu yaptı. Öte yandan, Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve KKTC'deki siyasi parti liderleriyle akşam yemeğinde bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı. Bakan Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Jeffrey Feltman ile de gün içinde ikili görüşme gerçekleştirdi.
 

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Son Güncelleme: 29.06.2017 22:24
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanıMevlüt ÇavuşoğluTürk HeyetiIsviçre
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