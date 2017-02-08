Çavuşoğlu İspanya yolcusu

Haber: Alper KUTAY

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, bugün sona eren Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Toplantısı'nın ardından Marriott Hotel'de ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantı öncesinde iki bakan, ilk toplantının tutanaklarını imzaladı. İki ülke ilişkilerinin müstesna bir yere ve tarihe sahip olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, bu ilişkilerin gücünü ortak tarih, kültür ve değerlerden aldığını, sarsılmaz dostluk ve kardeşlik bağlarının da taraflar arasındaki ilişkilere yeni ivme kazandırdığını dile getirdi.

ÖNCE İSPANYA SONRA UKRAYNA

Öte yandan, 9 Şubat Perşembe günü (yarın) İspanya'ya ziyaret gerçekleştirecek olan Bakan Çavuşoğlu, ziyaret çerçevesinde İspanya Dışişleri ve İşbirliği Bakanı Alfonso Mara Dastis Quecedo ile bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulacağı belirtildi. Ayrıca Bakan Çavuşoğlu'nun ziyaret sırasında İspanya Elcano Kraliyet Enstitüsü'nde bir konferans vermesinin öngörüldüğü kaydedildi. Bakan Çavuşoğlu İspanya'nın ardından Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun (OSPG) 5. toplantısı nedeniyle Ukrayna'ya geçecek. Toplantıda Ukrayna ile ikili ilişkilerin gözden geçirileceği ve yeni işbirliği olanaklarının ele alınacağı kaydedildi.