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Çavuşoğlu dünyaya seslendi

Münih Güvenlik Konferansı'na katılan Bakan Çavuşoğlu, yabancı basın mensuplarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yabancı basın mensupları, Bakan Çavuşoğlu'nun konuşma yaptığı salonda adeta izdiham yarattı

Çavuşoğlu dünyaya seslendi

Münih Güvenlik Konferansı'na katılan Bakan Çavuşoğlu, yabancı basın mensuplarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yabancı basın mensupları, Bakan Çavuşoğlu'nun konuşma yaptığı salonda adeta izdiham yarattı

19 Şubat 2017 Pazar 14:48
Çavuşoğlu dünyaya seslendi
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Haber: Alper KUTAY

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'da gerçekleştirilen Münih Güvenlik Konferansı'nda konuştu. Yabancı basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği Bakan Çavuşoğlu, gerçekleştirdiği "Eski Krizler-Yeni Ortadoğu" başlıklı konuşmasında, İsrail ile ilişkilerin normalleştirme sürecine girildiğini ifade ederek, Türkiye'nin çok daha fazla Ortadoğu barış sürecine katkı yapma fırsatı olacağını ifade etti. Suriye'deki çatışmaların yakından takip edildiğini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Ne yapmalıyız şimdi  Suriye'de? Öncelikle Suriye'de ateşkesi kuvvetlendirmeliyiz. Rusya ile birlikte ve bazen de  İran'ın da desteğiyle birlikte önemli başarılara ulaştık. 45 bin insani Halep'ten tahliye ettik, siyasi süreci başlattık.  Astana görüşmeleri önemliydi. Çünkü güven inşa edici bir önlem olarak ortaya koyduk ve Cenevre görüşmeleri zaten ana temeldir. Bunların siyasi geçiş için tekrar  Cenevre görüşmelerinin başlatılması kararı alındı ki zaten ülkenin bu sorununun çözümü de bu" dedi.
'BUNLARIN İSLAM'LA İLGİSİ YOK'
Daha etkili bir şekilde DEAŞ ve diğer örgütlere karşı etkin bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Terör örgütlerini Suriye'de hep beraber yenmek durumundayız. Cenevre Bildirgesi ve 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı bunları öngörmekte. DEAŞ'ı Suriye ve Irak'ta nasıl yenilgiye uğratacağız. Asıl mesele bu. Daha iyi stratejiye sahip olmamız lazım. Daha iyi gruplarla bir araya gelerek terör örgütlerini yenebiliriz. Aynı zamanda bu terör örgütlerinin ideolojisini de yenmek durumundayız. Çünkü İslam'la yakından uzaktan alakaları yok. İslam, barış anlamına gelmektedir" açıklamasını yaptı.

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Çavuşoğlu'nun diplomasi trafiği

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Son Güncelleme: 19.02.2017 15:03
Anahtar Kelimeler:
SuriyeDEAŞMevlüt ÇavuşoğluMünih Güvenlik KonferansıAlmanya
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