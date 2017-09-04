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Çavuşoğlu: Avrupa İkinci Dünya Savaşı öncesi değerlere dönüyor

Avrupa'nın İkinci Dünya Savaşı öncesinde öne çıkan değerlere döndüğünü söyleyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Almanya'nın bu çizgiye gelmemesi lazımdı. Umarım şu anda tevessül ettikleri yoldan dönerler" dedi

Çavuşoğlu: Avrupa İkinci Dünya Savaşı öncesi değerlere dönüyor

Avrupa'nın İkinci Dünya Savaşı öncesinde öne çıkan değerlere döndüğünü söyleyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Almanya'nın bu çizgiye gelmemesi lazımdı. Umarım şu anda tevessül ettikleri yoldan dönerler" dedi

04 Eylül 2017 Pazartesi 16:16
Çavuşoğlu: Avrupa İkinci Dünya Savaşı öncesi değerlere dönüyor
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DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 12. Bled Stratejik Forumu’na katılmak için gittiği Slovenya'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bir soru üzerine Almanya Başkanı Angela Merkel ile Sosyal Demokrat  Parti'nin başbakan adayı Martin Schulz'un dünkü seçim tartışmasında Türkiye ile  ilgili yaptıkları açıklamalara ilişkin konuşan Çavuşoğlu, "Dünkü tartışmayı kimin  yaptığını bilmesem, yani radyodan dinlesem, seçimlerin Türkiye'de yapıldığını  düşünürdüm." diye konuştu.

Tartışmanın Türkiye'yle başlayıp Türkiye'yle bittiğini kaydeden  Çavuşoğlu, "Bu seçim Türkiye'de yapılmıyor, Almanya'da seçim yapılıyor. Alman  siyasetçilerin Alman vatandaşlarına Türkiye'den başka verebilecekleri mesaj yok  mu?" diye sordu.

"Türkiye'nin ne kadar büyük olduğu anlaşılıyor"

Çavuşoğlu, Almanya'daki sorunlar, Avrupa'nın geleceği, Almanya'da ve  Avrupa'da artan ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı, ekonomi, AB'nin  geleceği, Avrupa'nın karşı karşıya kaldığı zorlu sınamalar ve tehditler yerine  Türkiye'nin konuşulduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin ne kadar büyük olduğu anlaşılıyor ama Almanya'daki  seçimlerden sonra kurulacak hükümet veya politikaların ne olacağını tartışsalar  belki daha sağlıklı olur Almanya için. Esasen bu tartışmalara baktığımız zaman  popülizmin ne kadar had safhada olduğunu görüyoruz. Avrupa'nın bu popülist  siyasetten kurtulması lazım ve Avrupa halklarının da buna dikkat etmesi  gerekiyor. Hangisinin kazandığı fark etmiyor. Biri zorluyor diğerini, o da  mecburen uymak zorunda kalıyor."

"Almanya'nın bu çizgiye gelmemesi lazımdı"

Durumun merkez siyaset için ciddi zaafiyet olduğunu belirten  Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Avrupa şu anda İkinci Dünya Savaşı öncesi değerlere dönüyor. Bu da  nedir: Vahşet, aynı şekilde faşizm, aynı şekilde şiddet, hoşgörüsüzlük, birbirini  yok etme. Savaşlar bu yüzden çıktı. Maalesef Avrupa'nın gidişatı bu yönde.  Almanya ki Avrupa'nın en güçlü ülkelerinden bir tanesi. Almanya'nın bu çizgiye  gelmemesi lazımdı. Umarım şu anda tevessül ettikleri yoldan dönerler. Dönmelerini  arzu ederiz."

Çavuşoğlu, Türkiye ile Almanya'nın ilişkilerinin iyi olmasının  herkesin yararına olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bu bilinçle hareket ediyoruz. Almanya’nın da aynı anlayış içinde  olması lazım. Türkiye'yle ilgili bir fasıl açılsa Almanya'ya ne faydası var,  açılmadığı zaman Almanya'nın karı ne? İşte bu popülizmin gözü kör olsun.  Avrupa'daki seçimlere baktığımız zaman halka var olan sorunları çözmek yerine  popülizme kayıyorlar. İşin kolayı bu, birbiriyle yarış ediyorlar. Göreceğiz bakalım ne olacak."

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Anahtar Kelimeler:
ÇavuşoğluAvrupaİkinci Dünya Savaşı
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