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Çakıroğlu'na ahde vefa

Geçen yıl İzmir'de katledilen Çakıroğlu'nu anma törenine Alanya'dan Başkan Gündoğdu'nun isteğiyle Alanya Ülkü Ocakları Üniversite Teşkilatı üyesi gençler de katıldı

Çakıroğlu'na ahde vefa

Geçen yıl İzmir'de katledilen Çakıroğlu'nu anma törenine Alanya'dan Başkan Gündoğdu'nun isteğiyle Alanya Ülkü Ocakları Üniversite Teşkilatı üyesi gençler de katıldı

19 Şubat 2017 Pazar 15:59
Çakıroğlu'na ahde vefa
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20 ŞUBAT 2015'te Ege Üniversitesi'nde öğrenciler arasında çıkan kavgada öldürülen Ülkücü Fırat Yılmaz Çakıroğlu, ölümünün birinci yılında mezarı başında anıldı. Anma etkinliğine MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Çakıroğlu'nun yakınları, çok sayıda vatandaş ile Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu'nun görevlendirdiği Alanya Ülkü Ocakları Üniversite Teşkilatı üyesi bir grup genç katıldı. Çakıroğlu'nun Bornova ilçesi Pınarbaşı Mezarlığı'ndaki mezarı başındaki anma törenine katılan Alanya Ülkü Ocakları üyesi gençler, mezarın etrafını çok sayıda Türk Bayrağı ve çiçeklerle donattı. Edilen dualarından ardından okunan Kuranı Kerim tilaveti ise Çakıroğlu'nun ruhuna gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Fırat Yılmaz ÇakıroğluBornovaPınarbaşı MezarlığıABİL GÜNDOĞDU
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