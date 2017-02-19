Çakıroğlu'na ahde vefa

20 ŞUBAT 2015'te Ege Üniversitesi'nde öğrenciler arasında çıkan kavgada öldürülen Ülkücü Fırat Yılmaz Çakıroğlu, ölümünün birinci yılında mezarı başında anıldı. Anma etkinliğine MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Çakıroğlu'nun yakınları, çok sayıda vatandaş ile Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu'nun görevlendirdiği Alanya Ülkü Ocakları Üniversite Teşkilatı üyesi bir grup genç katıldı. Çakıroğlu'nun Bornova ilçesi Pınarbaşı Mezarlığı'ndaki mezarı başındaki anma törenine katılan Alanya Ülkü Ocakları üyesi gençler, mezarın etrafını çok sayıda Türk Bayrağı ve çiçeklerle donattı. Edilen dualarından ardından okunan Kuranı Kerim tilaveti ise Çakıroğlu'nun ruhuna gönderildi.