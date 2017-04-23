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'Bu vatan bizim'

Vatan Partisi İlçe Başkanı Hasan Faruk Kurtoğlu, 16 Nisan'da yapılan Anayasa Referandumu'ndan sonra ülkede oluşan tabloyu değerlendirdiği bir açıklama yaptı.

'Bu vatan bizim'

Vatan Partisi İlçe Başkanı Hasan Faruk Kurtoğlu, 16 Nisan'da yapılan Anayasa Referandumu'ndan sonra ülkede oluşan tabloyu değerlendirdiği bir açıklama yaptı.

23 Nisan 2017 Pazar 23:36
'Bu vatan bizim'
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Haber: Alper KUTAY

AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD) merkezli fitneye ve terör örgütü PKK başta olmak üzere siyasi partilerin sokak çağrılarına karşı milleti birliğe çağıran Vatan Partisi İlçe Başkanı Hasan Faruk Kurtoğlu, "16 Nisan öncesinin kamplaşması, anayasa değişikliğine ilişkin Evet-Hayır olayı arkada kalmıştır ve kesinlikle arkada bırakılmalıdır. Türkiye’nin geleceğini kurtaracak mevzi, Vatan Savaşı mevzisidir. Artık milletçe Vatan Savaşı mevzisindeyiz. 16 Nisan'da maç berabere bitmiştir, şimdi beraberlik zamanıdır.  Bu maçın galibi veya mağlubu yoktur. Türkiye’nin sorunları ancak beraberlikle çözülür. Evet diyen de bizdendir, Hayır diyen de. Şimdi Evet ve Hayır diyenlerin el ele verme zamanıdır. Türkiye’yi Evet-Hayır kamplaşmasına sokmak yanlıştı. Önümüzdeki tuzağı görmeliydik. Bugün o kamplaşmayı sürdürmek, daha büyük yanlıştır. Çünkü tuzağın hemen önüne gelmiş bulunuyoruz. ABD merkezli fitne ve fesat kampanyasını herkes görmelidir" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Vatan PartisiHasan Faruk KurtoğluAnayasa Referandumu
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