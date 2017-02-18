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Bu sözler olay yarattı 'Atatürk Türk'e benzemiyor'

Mersin’de AK Parti Anamur Gençlik Kolları Başkanı Hasan Baki, attığı tweet'lerde Mustafa Kemal Atatürk için “Keşke olmasaydı, Türk’e benzemiyor. Tarih yazılıyor. Aydınlık, Batı özentili devrim değil, İslam davası devrimidir bu" dedi. Tepkiler üzerine istifa eden Hasan Baki hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’ten soruşturma açıldı

Bu sözler olay yarattı 'Atatürk Türk'e benzemiyor'

Mersin’de AK Parti Anamur Gençlik Kolları Başkanı Hasan Baki, attığı tweet'lerde Mustafa Kemal Atatürk için “Keşke olmasaydı, Türk’e benzemiyor. Tarih yazılıyor. Aydınlık, Batı özentili devrim değil, İslam davası devrimidir bu" dedi. Tepkiler üzerine istifa eden Hasan Baki hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’ten soruşturma açıldı

18 Şubat 2017 Cumartesi 15:00
Bu sözler olay yarattı 'Atatürk Türk'e benzemiyor'
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MERSİN'DE AK Parti Anamur Gençlik Kolları Başkanı Hasan Baki, Twitter'daki hesabı üzerinden Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef aldı, "Atatürk olmasaydı diye bir şey yok, keşke olmasaydı diye bir gerçek var. Recep Tayyip Erdoğan yakında o gerçeğin mührü vurulacaktır" ifadelerini kullandı.

Hasan Baki'nin skandal tweetleri şöyle:

– Atatürk olmasaydı diye bir şey yok, keşke olmasaydı diye bir gerçek va. #RecepTayyipErdoğan yakında o gerçeğin mührü vurulacaktır!
– Birinin babasının ve kendisinin doğum yeri Selanik ise Selaniklidir. Kimse Türk, Atatürk demesin. Orijinali Yunan yani, net. Benzemiyor Türk'e…
– Tarih yazılıyor. Aydınlık, Batı özentili devrim değil, İslam davası devrimidir bu.
 

AK PARTİ İSTİFASINI İSTEDİ

AK Parti Anamur İlçe Başkanı Feyzullah Yılmaz, Baki'nin istifasını istediklerini, kendisinin de istifa ettiğini açıkladı. Yılmaz, paylaşımların AK Parti'yi bağlamadığını da söyledi.
 

ATATÜRK'E HAKARETTEN SORUŞTURMA

Görevinden istifa ettiği açıklanan Baki hakkında CHP Tarsus İlçe Sekreteri Avukat Kadir Ünlü, 17 Şubat’ta Tarsus Cumhuriyet Savcılığı’na verdiği dilekçede, ’Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına açıkça hakaret’ ettiğini belirterek suç duyurusunda bulundu.
Avukat Ünlü, suç duyurusu dilekçesinde Baki’nin sosyal medya hesabından paylaşımlarının içeriği ve konusunun dikkate alındığında hakaret kastıyla hareket edildiğinin açık olduğu, söz konusu paylaşımın eleştiri değil, açık ve net bir şekilde hakaret ve aşağılama olduğunu iddia etti. Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Vedat Temel ise, Kadir Ünlü’nün yaptığı suç durusundan sonra ilgili kişi hakkında soruşturma açıldığını söyledi.

Ali Ekber ŞEN / DHA
 

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Anahtar Kelimeler:
MersinAK PartiAnamur Gençlik Kolları Başkanı
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