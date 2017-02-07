Bu kez Başbakan olarak geliyor

Haber: Alper KUTAY

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, göreve gelmesinin ardından ilk kez Antalya’ya gelecek. Hafta sonu kente gelmesi planlanan Başbakan Yıldırım, Antalya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan projelerin toplu açılışını gerçekleştirecek. Başbakan Yıldırım'ın 11 Şubat Cumartesi günü saat 10.30’da Belek Rixsos Otel’de Antalya’daki belediye başkanlarıyla bir toplantı yapacağı ve ardından saat 15.30’da Cam Piramit’ten toplu açılış töreninde vatandaşlara hitap edeceği öğrenildi. Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma Bakanı olduğu 2011 yılında özel uçakla önce Gazipaşa Havalimanı'na iniş yapmış, ardından Alanya Yat Limanı'nın açılış törenine katılmış, AKP İlçe Teşkilatı ile Alanya Belediyesi'ni de ziyaret etmişti. Öte yandan, hafta sonu Antalya'daki açılış törenine AKP İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu ve ekibinin de katılacağı öğrenildi.