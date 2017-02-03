'Böyle kampanya mı olur?'

Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın turizmle ilgili açıkladığı kampanyaları değerlendirdi. Yaklaşık 30 yıldır büyüme gösteren turizm sektörünün son iki yılda büyük kayıplar yaşadığını, 2016 yılında hem turist sayısında hem turizm gelirlerinde yüzde 30’luk bir kaybın ortaya çıktığını kaydeden Budak, kayıpların telafisi ve Türkiye’nin yeniden ilgi odağı olabilmesi için ayakları yere basan ve gerçekçi adımlara ihtiyaç olduğunu belirtti.

TAM BİR HAYAL KIRIKLIĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı kampanyaları “hayal kırıklığı” olarak niteleyen Budak, “Turizm sektörü ve turizmin etkilediği 54 sektör yoğun bakımda. Acil destek bekliyorlar. Zaten 6 ay çalışabilen binlerce turizm emekçisi tamamen işsiz kaldı. Kapadokya, Muğla, İzmir, Antalya ve İstanbul gibi turizm merkezlerindeki binlerce esnaf kepenk kapattı. Sektörle ilgili, çalışanlar ve esnafla ilgili hiçbir adım yok. Afet halinin neden ortaya çıktığını iyi analiz etmek gerekir. Bu afet hali, ‘Komşunu da al gel’, ‘Sünnet düğününü Türkiye’de yap’ gibi çağrılarla aşılabilecek bir noktada değildir" dedi.



'ACİLEN HUKUK VE GÜVENLİK ŞART'

Türkiye’nin özellikle olgunlaşmış Avrupa pazarının yeniden kazanılabilmesi için demokrasi, hukuk ve güvenlik gerektiğini söyleyen Budak, "Turistlerin güvenini kazanabilecek somut adımların atılması gerekir. Türkiye güvenli, huzurlu ülke imajının verilebilmesi gerekir. Bunu da komşuyla, yabancı sermayeli şirketlerin çalışanlarıyla başarmak mümkün değil. OHAL ile Başkanlık Sistemi dayatmasıyla güven vermek mümkün değil" mesajı verdi.



'GERÇEKLERDEN KOPUK KAMPANYA'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın turizm gelirleri için “kısa vadede 50 milyar Dolar, 2023’te 86 milyar Dolar” hedefi koyduğuna dikkati çeken Budak, “AKP Hükümeti geçen yıl ‘Turizm Acil Eylem Planı’ açıkladı ama geçeklerden kopuk program nedeniyle kayıp oranı azaltılamadı. Şimdi benzer bir yaklaşımla yine gerçeklerle örtüşmeyen kampanyalar ve hedefler ortaya konuluyor. Hükümet 2019 yılı turizm geliri hedefini 27.7 milyar Dolar olarak açıklıyor, Cumhurbaşkanı 50 milyar Dolar diyor. Neredeyse yüzde 100 fark var. Hangisine inanacağız? Herkesle kavga eden bir Türkiye imajıyla, turizm gelirlerini 2 kat nasıl artıracaksınız? Turizm barış sektörüdür. İçerde ve dışarıda barış olmadan, barışı yönelik adım atılmadan 50 milyar Dolar'lık, 86 milyar Dolar'lık hedeflerin yakalanması söz konusu bile olamaz” diye konuştu.