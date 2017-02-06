Haber: Alper KUTAY

SARICA "Başbakan Binali Yıldırım, 'PKK, FETÖ ve HDP 'Hayır' diyor, bunun için 'Evet' diyoruz.' demiş. Başbakan ile Adalet ve Kalkınma Partililere (AKP) söyleyin, biz kuklalara bakmıyoruz. Bu saydıkları da AKP gibi kukladır. Biz kuklacıya bakıyoruz. Dolayısıyla siyonizm AKP'ye 14 yıldır 'Evet' dediği için, başkanlık sistemine de sessiz sedasız destek çıktığı için biz 'Hayır' diyoruz. Evet de deseniz, hayır da deseniz kararınız düşünerek verilmiş olmalı. Kimse aklını kiraya vermemeli. Sonuçta yanlış da, eksik de yapılmış olsa, Allah niyetleri en iyi bilendir, sonucu düzeltir. Eskiden 'Konuşan Türkiye' diye programlar yapılırdı. Bence bugün özellikle 'Düşünen Türkiye' programlarına ihtiyaç var. Düşünmek aynı zamanda bildiğiniz gibi şahsa özeldir. Devredilemez ve paylaşılamaz bir haslettir. Maliyeti de sıfırdır" diye konuştu.

