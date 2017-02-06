banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 13°
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87358
ALTIN
146.015
DOLAR
3.6876
STERLIN
4.6005
EURO
3.9575
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
7 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
7 Şubat 2017 Alanya -...
2017 ilk cemre ne zaman düşecek?
2017 ilk cemre ne zaman...
06 Şubat 2017 Pazartesi - Günlük Burç Yorumu
Flaş Haber
Göktaşı düştü
Kapat

'Biz kuklalara bakmıyoruz'

Saadet Partisi (SP) Alanya İlçe Teşkilatı Başkan Yardımcısı Hüseyin Sarıca, son günlerde sıkça dile getirilen Evet-Hayır tartışmalarıyla ilgili konuştu

'Biz kuklalara bakmıyoruz'

Saadet Partisi (SP) Alanya İlçe Teşkilatı Başkan Yardımcısı Hüseyin Sarıca, son günlerde sıkça dile getirilen Evet-Hayır tartışmalarıyla ilgili konuştu

06 Şubat 2017 Pazartesi 22:14
'Biz kuklalara bakmıyoruz'
banner404

Haber: Alper KUTAY

SARICA "Başbakan Binali Yıldırım, 'PKK, FETÖ ve HDP 'Hayır' diyor, bunun için 'Evet' diyoruz.' demiş. Başbakan ile Adalet ve Kalkınma Partililere (AKP) söyleyin, biz kuklalara bakmıyoruz. Bu saydıkları da AKP gibi kukladır. Biz kuklacıya bakıyoruz. Dolayısıyla siyonizm AKP'ye 14 yıldır 'Evet' dediği için, başkanlık sistemine de sessiz sedasız destek çıktığı için biz 'Hayır' diyoruz. Evet de deseniz, hayır da deseniz kararınız düşünerek verilmiş olmalı. Kimse aklını kiraya vermemeli. Sonuçta yanlış da, eksik de yapılmış olsa, Allah niyetleri en iyi bilendir, sonucu düzeltir. Eskiden 'Konuşan Türkiye' diye programlar yapılırdı. Bence bugün özellikle 'Düşünen Türkiye' programlarına ihtiyaç var. Düşünmek aynı zamanda bildiğiniz gibi şahsa özeldir. Devredilemez ve paylaşılamaz bir haslettir. Maliyeti de sıfırdır" diye konuştu.
 

banner355
Anahtar Kelimeler:
Saadet PartisiAlanya Ilçe TeşkilatıBaşkan Yardımcısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gündoğmuş'a hastane müjdesi
Gündoğmuş'a hastane müjdesi
'Halkın parasıyla miting yapıyorlar'
'Halkın parasıyla miting yapıyorlar'
'Rejimi değiştirecekler'
'Rejimi değiştirecekler'

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals