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'Birlik için Hayır'da birleş'

Vatan Partisi İlçe Teşkilatı, Anayasa Referandumu çalışmalarına başladı. Cuma Pazarı'nda halk seslenen Kurtoğlu, "Birlik ve huzur için Hayır'da birleşin" dedi.

'Birlik için Hayır'da birleş'

Vatan Partisi İlçe Teşkilatı, Anayasa Referandumu çalışmalarına başladı. Cuma Pazarı'nda halk seslenen Kurtoğlu, "Birlik ve huzur için Hayır'da birleşin" dedi.

17 Şubat 2017 Cuma 16:30
'Birlik için Hayır'da birleş'
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Haber: Alper KUTAY

ANAYASA Referandumu'nda "Hayır" oyu kullanacaklarını haftalar önce açıklayan Vatan Partisi Alanya İlçe Başkanı Hasan Faruk Kurtoğlu, referandum çalışmalarına start verdi. Cuma Pazarı'nda vatandaşlara seslenen Kurtoğlu, "Bugün ülkemiz çok ağır ekonomik ve güvenlik tehditleri altında. Cumhuriyet tarihimizin en ağır saldırılarıyla karşı karşıyayız. Bu saldırıların püskürtülmesi için, devlet ve millet beraberliğinin en üst seviyede tutulması gerekiyor. Bütün yetkililerin söylediği gibi, İkinci Kurtuluş Savaşı'nın içindeyiz. Güvenlik güçleri ülkemize karşı girişilen bölme ve yıkma faaliyetlerine karşı yurtiçi ve yurtdışında amansız bir mücadele veriyor. Ülkeyi kasıp kavuran ve giderek şiddetini artıran ekonomik zorluklar milletin birliği ve beraberliği ile çözüm bekliyor. Bu ertelenemez görevler ortada dururken, 40 yıldır Amerika’nın dayattığı Başkanlık Sistemi dayatmasına biz 'Hayır' diyoruz. Halkı da 'Barış, birlik ve huzur için 'Hayır' demeye davet ediyoruz" açıklaması yaptı.

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Son Güncelleme: 17.02.2017 16:31
Anahtar Kelimeler:
Cuma PazarıAnayasa ReferandumuVatan Partisi
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