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Berberoğlu'ndan önemli açıklama

AKP İlçe Başkanı Berberoğlu, "Delege seçimleri üzerinden AKP'ye zarar vermek isteyenleri biliyoruz ama parti zarar görmesin diye susmaya devam edeceğiz" dedi

Berberoğlu'ndan önemli açıklama

AKP İlçe Başkanı Berberoğlu, "Delege seçimleri üzerinden AKP'ye zarar vermek isteyenleri biliyoruz ama parti zarar görmesin diye susmaya devam edeceğiz" dedi

25 Temmuz 2017 Salı 22:38
Berberoğlu'ndan önemli açıklama
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Haber: Alper KUTAY

GEÇTİĞİMİZ Cumartesi günü yapılan delege seçimlerinin Mahmutlar Mahallesi etabında ortaya çıkan bir grubun AKP'ye bilerek zarar vermeye çalıştığını, geçmişte Mahmutlar'da AKP'ye seçim kaybettiren bazı kişi ve grupların AKP'yi yıpratıp içini karıştırmak istediğini, böylece başka partilere yaranmaya çalıştıklarını iddia eden AKP İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu, "Ortada partimiz, davamız var. Bu parti bizim, yıllardır emek çekenlerin. Ama şimdi, geçmişte parti için çalışmamış, partiden istifa edip başka partilerin ve adayların başarısı için çalışmış bazı kişi ve gruplar delege seçimlerini bahane edip Ak Parti'yi karıştırmak, kamuoyu nazarında etkisizleştirmek istiyorlar" dedi.
'HER ÜYEYE MESAJ ATILDI'
Bunlara asla müsaade etmeyeceklerinin altını çizen Berberoğlu, "Her şeyden haberimiz var. Biz partimize zarar gelmesin diye susuyoruz ama parti gitse, bitse, zarar görse umurlarında olmayanlar sürekli konuşuyor" diye konuştu. Delege seçimlerinin zamanında yapıldığını, Alanya'daki 28 bin üyeye bir gün öncesinden tek tek mesaj gönderildiğini, seçimin yapıldığı günün sabahında seçimin nerede yapılacağının da bildirildiğini söyleyen Berberoğlu, "Biz olan bitenin farkındayız. Kimlerin kimlerle görüştüğünü, kimlerin hangi plan ve hesaplar içerisinde olduğunu biliyoruz, analiz ediyoruz. Gerekli yerlere de bu bilgileri aktarıyoruz" dedi.
'ADAY İSTİŞARE İLE BELİRLENİR'
19 Ağustos ile 12 Kasım arasındaki bir tarihte yapılacak ilçe kongresinde oy kullanacak 400 delegeyi belirlemek için sandık kurduklarını da belirten Berberoğlu, "Ak Parti'de her şeyden önce istişare önemlidir. Ankara'nın ve parti büyüklerinin işaret edeceği isim ilçe başkanı olur. Bu 2002'den beri böyleydi, bundan sonra da hep böyle olacaktır. 400 delegenin tamamı diyelim ki Ahmet'e oy verdi, Ankara ve parti büyüklerimiz 'Mehmet ilçe başkanı olacak' derse bu karar geçerli olur" mesajı verdi.
 

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Son Güncelleme: 25.07.2017 23:14
Anahtar Kelimeler:
AKP İlçe Başkanı BerberoğluAkp
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Mehmet Yılmaz 18 saat önce

O zaman neden delege seçimi yapıldı. Ankara atasın birini olsun bitsin bu iş

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