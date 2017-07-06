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Berberoğlu'ndan adaylık açıklaması

AKP İlçe Kongresi öncesi görevine devam edip etmeyeceğine ilişkin soruya yanıt veren Berberoğlu, "Önümüzdeki süreçte bir değerlendirme yapacağım, ekip arkadaşlarımla istişare edip kararımı vereceğim" dedi.

Berberoğlu'ndan adaylık açıklaması

AKP İlçe Kongresi öncesi görevine devam edip etmeyeceğine ilişkin soruya yanıt veren Berberoğlu, "Önümüzdeki süreçte bir değerlendirme yapacağım, ekip arkadaşlarımla istişare edip kararımı vereceğim" dedi.

06 Temmuz 2017 Perşembe 14:13
Berberoğlu'ndan adaylık açıklaması
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Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu, AKP Alanya İlçe Kongresi'ni Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da uygun olduğu bir tarihte yapacaklarını söyledi. 16 Nisan'da yapılan Anayasa Referandumu sonrası AKP'de yenilenme kongrelerinin başlayacağını belirten Berberoğlu, "Kongreler, ilçelerde 19 Ağustos'ta başlayıp 12 Kasım'da bitecek. Bu tarihler arasında Sayın Çavuşoğlu'nun da katılabileceği bir tarihte kongreyi yapacağız" diye konuştu. Berberoğlu, AKP'de kongrelerin istişare içinde yapıldığını, AKP Genel Merkezi'nden başlayarak çeşitli temayüllerin uygulandığı bir ismin aday olarak belirlendiğini dile getirdi.
'KONGREYE TEK LİSTEYLE GİDİLECEK'
Berberoğlu, "İstişare sünnettir. Bu nedenle Alanya'daki AKP'ye gönül vermiş herkesle istişare edip, ekibimizle değerlendirip kongreye öyle gideceğiz. AKP Genel Merkezi'nin uygun gördüğü bir adayın etrafında kenetlenerek kongre yapılacaktır" dedi. Yeniden aday olup olmama noktasında henüz net bir karar vermediğini söyleyen Berberoğlu, "Takvim yeni netleştiği için henüz hiç kimseyle istişare etme fırsatı bulamadık. 19 Ağustos'a kadar önümüzde aşağı yukarı 40-45 gün var. Önümüzdeki süreçte arkadaşlarımızla istişare edip bir rota belirleyeceğiz" diye konuştu.
'15 TEMMUZ'DA YİNE MEYDANLARDAYIZ'
15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün hain darbe kalkışmasının asla unutulmayacağını söyleyen Berberoğlu, "Türk milletinin feraseti ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetiyle atlatılan bu hain kalkışmanın yıldönümü münasebetiyle bazı etkinlikler gerçekleştirilecek. 11 Temmuz itibariyle Cumhurbaşkanlığı ve Antalya Valiliği'nin hazırlayacağı bir program çerçevesinde biz de bu programları Alanya'da hayata geçireceğiz. 15 Temmuz'dan itibaren meydanlarda yine Demokrasi Nöbeti tutacağız. Tüm Alanyalıları bu etkinliklere bekliyoruz" dedi.

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Son Güncelleme: 06.07.2017 15:01
Anahtar Kelimeler:
AkpKongreMustafa Berberoğlu
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