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Berberoğlu'ndan kongre açıklaması

AKP İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu, "Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu 23 Eylül'de yurtdışında olacağı için kongreyi ileri bir tarihe erteledik. Kongre büyük ihtimalle Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilebilir" dedi

Berberoğlu'ndan kongre açıklaması

AKP İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu, "Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu 23 Eylül'de yurtdışında olacağı için kongreyi ileri bir tarihe erteledik. Kongre büyük ihtimalle Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilebilir" dedi

06 Eylül 2017 Çarşamba 00:25
Berberoğlu'ndan kongre açıklaması
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA'DA 23 Eylül'de yapılması planlanan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İlçe Kongresi, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun o tarihte Amerika'da bir programa katılacağı için ileri bir tarihe ertelendi. Kongrenin ertelendiğini açıklayan AKP İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu, "Alanya'mızın evladı, Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, 23 Eylül'de Amerika'da olacak. Sayın Çavuşoğlu'nun programından dolayı İlçe Kongresi'ni Ekim ayı içerisinde bir tarihte yapacağız. İlçe Kongresi'nin tarihini de Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu'nun programına göre belirleyeceğiz" dedi.

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Mustafa BerberoğluDışişleri BakanıSayın Mevlüt Çavuşoğlu
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