Berberoğlu'ndan kongre açıklaması

Haber: Alper KUTAY

ALANYA'DA 23 Eylül'de yapılması planlanan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İlçe Kongresi, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun o tarihte Amerika'da bir programa katılacağı için ileri bir tarihe ertelendi. Kongrenin ertelendiğini açıklayan AKP İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu, "Alanya'mızın evladı, Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, 23 Eylül'de Amerika'da olacak. Sayın Çavuşoğlu'nun programından dolayı İlçe Kongresi'ni Ekim ayı içerisinde bir tarihte yapacağız. İlçe Kongresi'nin tarihini de Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu'nun programına göre belirleyeceğiz" dedi.