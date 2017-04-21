Belediye başkan adayı gibi çalışıyor

Haber: Alper KUTAY

4 HAZİRAN'DA yapılacak Tosmur Mahalle Muhtarlığı Ara Seçimleri öncesi aday olan ve bir dönem AKP'den Tosmur Belediye Meclis Üyesi olarak aktif siyaset yapan işadamı Yakup Gündoğan, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan'ın ardından bu kez de CHP İlçe Başkanı Ali Takavüt’ü ziyaret etti. Adeta belediye başkan adayı gibi çalışan Gündoğan, Tosmur’da yaşayanlara hizmet için yola çıktıklarını ifade etti. Gündoğan, "Sanal köprü değil, halka gerçek köprü olacağız. Alanya Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde çalışarak Tosmur'a hizmetin en iyisini getireceğiz. Bizi yalnız bırakmayan Tosmurlu kardeşlerime teşekkür ederim" diye konuştu.