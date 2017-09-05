Bayram tatilindeki kazalarda 122 kişi hayatını kaybetti

İÇİŞLERİ Bakanlığı bayram tatilinde meydana gelen kazaların acı bilançosunu açıkladı. Bakanlık açıklamasında "10 günlük bayram tatili süresince meydana gelen kazalarda 122 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Son 9 yılda, 9 gün bayram tatili olan 5 yılın Kurban Bayramı kazaları dikkate alındığında, 2017 yılı bayram tatili süresinde araç yoğunluğu bir önceki yıla göre yüzde 20 artmış olmasına rağmen kazalardaki ölüm oranında yüzde 15 azalma meydana gelmiştir" denildi.

34 BİN 54 CEZA YAZILDI

Alınan tedbirler ve kaza istetiskilerine yer verilen bakanlık açıklamasında şunlara vurgu yapıldı:Vatandaşlarımızın bayram tatili öncesi, süresi ve sonrasında güvenli bir yolculuk yapabilmesi amacıyla bir dizi tedbirler alınmış ve uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda; "Bu bayram için diğer bayramlarda görevlendirilen ekip ve personel sayısı iki katına çıkarılmış, toplamda 6 bin 635 ekip ve 52 bin 936 personel görevlendirilmiş, trafik ekiplerinin sorumluluk alanlarında ve denetim noktalarında etkinliği ve görünürlükleri öne çıkarılmıştır. 24.08.2017 ve 03.09.2017 tarihlerinde jandarma ve polis trafik ekiplerince müşterek olarak Türkiye Trafik Güvenliği Denetimi (5) ve (6) gerçekleştirilmiştir. İki denetimde 353 bin 963 araç/sürücü denetlenmiş, 34 bin 054 ceza uygulanmış, 6 bin 026 araç trafikten men edilmiş, 144 sürücü belgesi geçici olarak geri alınmış, 9 çalıntı araç, 164 aranan şahıs yakalanmıştır. İçişleri Bakanlığımızca, bayram süresince kazaların azaltılması amacıyla yoğun bir kamuoyu bilgilendirme faaliyeti yürütülmüş, bu kapsamda tüm GSM operatörleriyle mola noktalarında ve navigasyonlar (Yandex) aracılığıyla kazaların yoğunlaştığı bölgelerde (1.800 noktada) uyarıcı mesaj gönderilmiştir.

FRENE DEĞİL KURALA GÜVEN...

Bakanımız Sayın Süleyman Soylu tarafından, köşe yazarları ve görsel medya kurumlarına ‘FRENE DEĞİL, KURALA GÜVEN’ içeriğiyle trafikte farkındalığı artırmak amacıyla mektup gönderilmiş, ve bu kampanya destek görmüştür. Araç içerisinde kemer takmayla ilgili (özellikle arka koltukta) sosyal medyada farkındalık oluşturulmuştur. Trafik güvenliğine yönelik 33 kamu spotu hazırlanmış, ulusal/yerel TV kanallarında ve sosyal medyada yayınlanmıştır. 69 ilde 291 adet maket/model trafik ekip aracı güzergâha yerleştirilerek trafik denetimlerinde algılanan yakalanma riski duygusunu artırmak amacıyla kullanılmıştır. 81 ilde, görünür bütün kavşaklar ve il, ilçe giriş çıkışlarında trafik kurallarına uyulmasını sağlamak amacıyla uyarıcı afişler asılmıştır. 24 güzergâhta otobüslere sivil yolcu olarak bindirilen 24 merkez personeli tarafından bindiği araç sürücüsü denetlenerek, ihlali görülen 9 sürücüye 12 adet ceza uygulanmıştır. 41 merkez personelinden oluşan 14 ayrı sivil ekip, tedbirleri ve ekipleri denetlemek üzere görevlendirilmiştir. 24 ilde 28 adet drone ile 110 saat trafik denetimi yapılarak, 525 adet kural ihlali bildirilmiştir.

1 MİLYON 73 BİN 86 ARAÇ DENETLENDİ

Trafik yoğunluğu olan 6 ilde 43 güzergahta 66 saat süreyle helikopter ile trafik denetimi yapılarak, 10 adet kaza, 52 adet kural ihlali bildirilmiştir. Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen 2 bin 155 km otoyol ağında ortalama hız denetimi yapılmıştır. Kazaların yoğun olduğu 20 güzergahta her 10 km’ye bir ekip görevlendirilmiştir. Bayram tatili süresince trafik polis ekiplerince 1.073.086 araç/sürücü denetlenmiş, eksikliği görülen 170.895’ine (%15,9) ceza uygulanmıştır. Trafik kazalarına dikkat çekmek amacıyla Bayram namazı hutbesinde vatandaşlara bilgilendirme yapılmıştır.

KAZALARIN ÇOĞU BU SAATLERDE OLDU...

Bu kazaların oluş şekli ve zamanları incelendiğinde; kazaların çoğunluğu 18:00 – 22:00 saatleri ile 04:00 – 08:00 arasında gerçekleşmiştir. Kazaların büyük bir çoğunluğunun tek araçlı, yoldan çıkma, refüj, banketlere ve duran araç/engel/cisme çarpma, savrulma şeklinde meydana geldiği görülmüştür. Meydana gelen kazalarda kavşak kazalarının ve yayaya çarpma kazalarının önemli bir yer tuttuğu tespit edilmiştir.

KIRMIZI NOKTALARDA ÖLÜM AZALDI

Alınan tedbirler sonucunda, kazaların yoğunlaştığı 20 güzergahta daha önceki yıllarda meydana gelen kazalarda ortalama 10 vatandaşımız hayatını kaybederken, bu bayramda bu noktaların tamamında 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Motosikletlerle ilgili yapılan uygulama ve alınan tedbirler sonucunda 2017 Ramazan Bayramı’nda motosikletli ölümlü kaza sayısı 11’iken bu bayram ölümlü kaza sayısı 3’e düşmüştür. 2016 yılının tümünde kazalarda günlük ortalama 20 vatandaşımız hayatını kaybederken, bu bayramda trafik yoğunluğu ve seyir süreleriartmasına rağmen alınan tedbirler sayesinde şu ana kadar elde edilen verilere göre günlük ortalama 12 vatandaşımız hayatını kaybettiği tespit edilmiştir.

ARAÇ SAYISI ARTTI AMA ÖLÜM ORANI DÜŞTÜ

Ayrıca, son dokuz yılda dokuz gün bayram tatili olan beş yılın Kurban Bayramı kazaları dikkate alındığında, 2017 yılı bayram tatili süresinde araç yoğunluğu bir önceki yıla göre yüzde 20 artmış olmasına rağmen kazalardaki ölüm oranında yüzde 15 bir azalma meydana gelmiştir.Alınan tüm tedbirlere rağmen, maalesef 10 günlük bayram tatili süresince meydana gelen kazalarda 122 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.