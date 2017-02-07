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'Batı'ya hastane şart'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun CHP'li Meclis Üyesi yeğeni Gökhan Sipahioğlu, Batı bölgesine hastane istedi

'Batı'ya hastane şart'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun CHP'li Meclis Üyesi yeğeni Gökhan Sipahioğlu, Batı bölgesine hastane istedi

07 Şubat 2017 Salı 18:05
'Batı'ya hastane şart'
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Haber: Alper KUTAY 

ALANYA Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi ve Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ablasının oğlu olan İç Mimar Gökhan Sipahioğlu, şehrin Batı bölgesine acilen tam donanımlı bir hastane yapılması gerektiğini söyledi. Gündoğmuş'a hastane yapılmasının programa alındığını anımsatan Sipahioğlu, "Son verilere göre Gündoğmuş'un nüfusu 7.309. Alanya'nın Batı bölgesindeki Konaklı'nın 16.276, Payallar'ın 7.343, Türkler'in 4.139, Avsallar'ın 11.388, İncekum'un 3.189 ve Okurcalar'ın nüfusu ise 4.249. Alanya'nın Batı'sında toplam 46 bin 584 vatandaşımız yaşıyor. Bu sonuçlara göre Alanya'nın Batı bölgesine ve çevrelerine hitap edecek bir hastanenin de önümüzdeki dönemlerde gündeme alınması memleketimiz için hayırlı olur" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanıÇavuşoğluGökhan Sipahioğlu
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