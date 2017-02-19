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Başkan Yücel sorunları birinci ağızdan dinledi

Başkan Yücel, Saburlar Mahallesi’nin Muhtarı Bilal Barcın’ın daveti üzerine katıldığı kahvaltıda, Batı Alanya bölgesinin mahalle muhtarıyla bir araya geldi.

Başkan Yücel sorunları birinci ağızdan dinledi

Başkan Yücel, Saburlar Mahallesi’nin Muhtarı Bilal Barcın’ın daveti üzerine katıldığı kahvaltıda, Batı Alanya bölgesinin mahalle muhtarıyla bir araya geldi.

19 Şubat 2017 Pazar 22:54
Başkan Yücel sorunları birinci ağızdan dinledi
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Haber: Alper KUTAY

VATANDAŞIN sorunlarını birinci ağızdan dinleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Batı Alanya'ya daha çok yatırım yapılacağını ve sıkıntıların en kısa sürece çözüleceğini söyledi. Alanya Belediyesi'nin bölgedeki her mahalleden, her cadde ve sokaktan sorumlu olduğunu söyleyen Başkan Yücel, "Merkez ve Doğu Alanya'ya yapılan yatırımların aynısı Batı Alanya'ya da yapılacak. Bu yıl içerisinde özellikle Batı Alanya'ya yatırımlarımızı artırarak mevcut sorunları çözüme kavuşturacağız” dedi. Başkan Yücel’e katılımından dolayı teşekkür eden mahalle muhtarları ise görüş ve önerilerini ileterek mevcut sıkıntılarının en kısa sürede çözüleceğine inandıklarını kaydettiler.
 

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Anahtar Kelimeler:
Başkan YücelSaburlar Mahallesi’nBilal BarcınBatı Alanya
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