banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87394
ALTIN
145.982
DOLAR
3.7389
STERLIN
4.6827
EURO
4.0390
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
03 Şubat 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
03 Şubat Günlük Burç Yorumu
Eşek sütü kansere iyi geliyor mu?
Eşek sütü kansere iyi geliyor...
Kuşburnu çayı içmek için 9 neden
Kuşburnu çayı içmek için 9...

Başkan Yücel'e 5 yıldızlı koruma

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Belediye Sarayı girişine 15 bin TL'lik güvenlik kapısı yaptırdı

Başkan Yücel'e 5 yıldızlı koruma

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Belediye Sarayı girişine 15 bin TL'lik güvenlik kapısı yaptırdı

02 Şubat 2017 Perşembe 21:46
Başkan Yücel'e 5 yıldızlı koruma
banner404

Haber: Alper KUTAY

GEÇEN ay 18 ilçenin tamamına olduğu gibi Alanya Kaymakamlığı'na da uyarı yazısı gönderip Hükümet Konağı'na giriş ve çıkışlarda sıkı güvenlik önlemi alınmasını isteyen Antalya Valiliği, aynı uyarıyı olası saldırıları önlemek için Antalya Büyükşehir Belediyesi ile 19 ilçenin tüm belediye başkanlarına da gönderdi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu imzasıyla gelen uyarı yazısı üzerine harekete geçen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Belediye Sarayı'nın girişine 4 turnikeli güvenlik kapısı yaptırdı. Daha önce özel bir güvenlik şirketinden hizmet alan, bir kadın ve bir erkek güvenlik görevlisinin bulunduğu Belediye Sarayı girişinde bundan böyle hem güvenlik görevlileri olacak, hem de vatandaş girişlerde x-ray cihazından geçecek. Alanya Belediyesi'nin güvenlik için 15 bin TL harcadığı da gelen bilgiler arasında.
 

banner355
Anahtar Kelimeler:
Alanya Belediye BaşkanıAdem Murat YücelBelediye Sarayı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Referandumda 'Evet' çıkacak
Referandumda 'Evet' çıkacak
Koca Reis'ten Güney'e ziyaret
Koca Reis'ten Güney'e ziyaret
MHP'den Elikesik çıkarması
MHP'den Elikesik çıkarması

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals