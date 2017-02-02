Başkan Yücel'e 5 yıldızlı koruma

Haber: Alper KUTAY

GEÇEN ay 18 ilçenin tamamına olduğu gibi Alanya Kaymakamlığı'na da uyarı yazısı gönderip Hükümet Konağı'na giriş ve çıkışlarda sıkı güvenlik önlemi alınmasını isteyen Antalya Valiliği, aynı uyarıyı olası saldırıları önlemek için Antalya Büyükşehir Belediyesi ile 19 ilçenin tüm belediye başkanlarına da gönderdi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu imzasıyla gelen uyarı yazısı üzerine harekete geçen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Belediye Sarayı'nın girişine 4 turnikeli güvenlik kapısı yaptırdı. Daha önce özel bir güvenlik şirketinden hizmet alan, bir kadın ve bir erkek güvenlik görevlisinin bulunduğu Belediye Sarayı girişinde bundan böyle hem güvenlik görevlileri olacak, hem de vatandaş girişlerde x-ray cihazından geçecek. Alanya Belediyesi'nin güvenlik için 15 bin TL harcadığı da gelen bilgiler arasında.

