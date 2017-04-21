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Başkan Yücel'den Kandil tebriki

Başkan Adem Murat Yücel, 23 Nisan Pazar akşamı idrak edilecek Miraç Kandili’yle ilgili bir mesaj yayınlayarak, vatandaşların ve tüm İslam aleminin kandilini tebrik etti

Başkan Yücel'den Kandil tebriki

Başkan Adem Murat Yücel, 23 Nisan Pazar akşamı idrak edilecek Miraç Kandili’yle ilgili bir mesaj yayınlayarak, vatandaşların ve tüm İslam aleminin kandilini tebrik etti

21 Nisan 2017 Cuma 16:06
Başkan Yücel'den Kandil tebriki
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Haber: Alper KUTAY

“PEYGAMBERİMİZ Hz. Muhammed’in (s.a.s) mukaddes ve mucizevi bir yolculukla Cenab-ı Hakk'ın huzuruna kabulü anlamına gelen Miraç Kandili'ni, Pazar akşamı tüm İslam alemiyle birlikte idrak edeceğiz” diyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,  Miraç Kandili ve içinde bulunduğumuz üç ayların birlik, beraberlik ve kardeşliğe vesile olması temennisinde bulundu. Başkan Yücel, mesajında şu ifadelere yer verdi: “İçerisinde büyük hikmetler barındıran mübarek Miraç Kandili’nin ve üç ayların, birlik ve kardeşliğimize vesile olmasını dilerim. Müslümanlar için büyük önem arz eden böyle güzel bir vaktin faziletlerinden faydalanarak, kötülüklerin yerini barış ve kardeşliğin, birlik ve beraberliğin almasını sağlayalım. Gönül dünyamızı kirleten duygulardan arınıp, sevgi ve kardeşlik hislerimizi güçlendirelim. Bu vesileyle pek çok mucizeyi bünyesinde barındıran bu kutlu gecenin, ülkemiz ve dünyaya barış getirmesini Cenabı Allah’tan niyaz eder, vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin mübarek Miraç Kandili’ni en içten duygularımla tebrik ederim.”

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Anahtar Kelimeler:
Adem Murat Yücel
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