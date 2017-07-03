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Başkan belediyeyi ‘yaktı’

Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz’ün evinin çatısında 2016 Şubat ayında yangın çıktı

Başkan belediyeyi ‘yaktı’

Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz’ün evinin çatısında 2016 Şubat ayında yangın çıktı

03 Temmuz 2017 Pazartesi 14:00
Başkan belediyeyi ‘yaktı’
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 BELEDİYE 'çalışma ofisi' olarak gösterdiği evin tadilatı için ihaleye çıktı ve ihaleyi alan firmaya 224 bin TL ödendi. Tadilatta sadece çatı değil, evin neredeyse tamamı onarımdan geçti.

"ACİL" KODUYLA İHALE

Yangın sebebiyle başkanlık konutunun çatısında meydana gelen zararın karşılanması için acil ihale kodu olan 2B1 koduyla ihaleye çıkıldı. Ancak "acil ihale" yangının çıkmasından 2.5 ay sonra gerçekleştirildi. Üstelik ihale ilanında tadilatın Başkanlık Konutunda değil "Başkanlık Çalışma Ofisi"nde gerçekleştirileceği vurgulandı. Yangının sadece çatıda çıkmasına rağmen ihaleye yüksek güvenlikli ahşap kaplamalı çelik kapı, 2 bin kg kapasiteli otomatik bahçe kapısı motoru, işlenerek dekore edilmiş demirden parmaklık ve dekoratif perfoje, ahşap parke cilalanması ile meşe kaplamalı gömme dolap gibi kalemler de eklendi.
ÇALIŞMA OFİSİ DEĞİL EV!

İhale evraklarında tadilatın yapılacağı yerin "Çalışma Ofisi" olarak yansıtılması büyük bir kandırmacadan ibaret. Çünkü demirbaşlarda o mülk Çalışma Ofisi olarak kayıtlı değil. Evi Belediye Başkanı Altınok Öz kullanıyor.

222 BİN TL ÖDENDİ

Belediyenin ihale komisyonunun 11 Mayıs 2016 tarihinde düzenlediği tutanağa göre ihale KDV hariç 192 bin 133 TL'ye bir inşaat firmasına verildi. İhaleyi alan firma, hakediş belgesini Belediye Başkan Yardımcısı, Fen İşleri Müdür Vekili ve bir inşaat teknikerinin imzasıyla 21 Temmuz 2016'da aldı. Raporda yükleniciye KDV dahil toplamda 222 bin 265 TL ödenmesine karar verildi.
ÇALIŞMA OFİSİ KANDIRMACASI

Bir belediye kaynağına göre, evraklara tadilatın yapılacağı yerin "Çalışma Ofisi" olarak yansıtılması büyük bir kandırmacadan ibaret çünkü demirbaşlarda o mülk Çalışma Ofisi olarak kayıtlı değil. Evi Belediye Başkanı Altınok Öz kullanıyor. Öte yandan söz konusu ihale acil koduyla ilana çıkmasına rağmen ihalenin haftalar sonra gerçekleştirilmesi de dikkat çekici. Önce işin yaptırılıp sonrasında ihalenin verildiğine yönelik çeşitli iddialar da bulunuyor. Kayıtlarda, Başkan Altınok Öz'ün görev yaptığı süre boyunca belediye bütçesi yaklaşık 191 milyon TL açık verdiği görülüyor.

İŞTE O KALEMLER

Başkanın evinin çatısındaki yangın sonrası tadilat gerekçesiyle evde yapılan işler ve KDV hariç tutarları ise şunlar: Meşe kaplamalı gömme dolap 24 bin 290 TL, yüksek güvenlikli ahşap kaplamalı çelik kapı 6 bin 500 TL, bahçe kapısı motoru 5 bin 270 TL, perforje bahçe korkuluğu 37 bin 440 TL, laminat parke döşeme ve kaplama 6 bin TL, her cins ahşap parkenin cilalanması 4 bin 725 TL.

CHP O TİCARETİ KONUŞUYOR

Geçtiğimiz hafta CHP'li milletvekili Barış Yarkadaş ile Kartal Belediyesi arasındaki "ballı kitap ticareti" gündeme gelmişti. Yarkadaş'a ait olan Yarkadaş Yayıncılık, Atatürk'ün Manevi Kızı Sabiha Gökçen'in manevi oğlu olan Eriş Ülger'in Atatürk'ün Cumhuriyeti isimli kitap setinden Kartal Belediyesi'ne yüz adet satmış ve karşılığında KDV dahil yaklaşık 35 bin TL almıştı. Sosyal medyada oldukça yankı bulan haberin ardından CHP içinde de "etik" tartışması başladığı ortaya çıktı. 

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ALTINOK ÖZCHPFatura
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