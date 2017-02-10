Başın düşerse dara Abil Gündoğdu'yu ara

Haber: Alper KUTAY

2016'NIN Kasım ayında Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından Alanya Ülkü Ocakları Başkanlığı görevine atanan Abil Gündoğdu, örnek çalışmalarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Göreve geldiği dönemde Suriye'deki Türkmenler için başlattığı gıda, battaniye ve giyim eşyası kampanyası ile sosyal sorumluluk projelerine başlayan Gündoğdu, geçen hafta da iç savaştan kaçarak Alanya'da yaşamaya başlayan Türkmen bir aileyi önce evlerinde ziyaret etmiş, ardından ev eşyası ve gıda ihtiyaçlarını hayırseverlerin de desteğiyle kısa sürede karşılamıştı. Gündoğdu'nun, bu kez de, parası bittiği için Polonya'daki bir tren istasyonunda mahsur kalan hiç tanımadığı Alanyalı bir gencin imdadına tek telefon görüşmesiyle koştuğu, imkanlarını seferber edip Alanyalı gencin önce Türkiye'ye, sonra Alanya'ya gelmesinin önünü açtığı ortaya çıktı. İsminin açıklanmasını istemeyen gencin yakınları, "Allah Abil Başkan'dan razı olsun, yardım çağrımıza anında yanıt verdi" diyerek Gündoğdu'ya teşekkür ettiler.