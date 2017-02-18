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Başbakan Yıldırım: Rakka'da doğrudan operasyona girmeyeceğiz

Başbakan Yıldırım, prensipte anlaşılması durumunda Türkiye'nin Rakka'da doğrudan operasyona girmeyeceğini söyledi. "Askeri varlığımız olacak ancak taktik destek vereceğiz" diyen Yıldırım, ABD'nin PYD ile hareket etmesinin doğru olmayacağını belirtti

Başbakan Yıldırım: Rakka'da doğrudan operasyona girmeyeceğiz

Başbakan Yıldırım, prensipte anlaşılması durumunda Türkiye'nin Rakka'da doğrudan operasyona girmeyeceğini söyledi. "Askeri varlığımız olacak ancak taktik destek vereceğiz" diyen Yıldırım, ABD'nin PYD ile hareket etmesinin doğru olmayacağını belirtti

18 Şubat 2017 Cumartesi 17:43
Başbakan Yıldırım: Rakka'da doğrudan operasyona girmeyeceğiz
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BAŞBBAKAN Binali Yıldırım, Almanya'da uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldırım,  "Rakka'da prensipte anlaşılırsa doğrudan operasyona girmeyeceğiz. Askeri varlığımız olacak. Taktik destek vereceğiz" dedi.  

ABD'nin PYD ile hareket etmesinin doğru olmayacağını belirten Başbakan, "El Bab'dan sonra Rakka'nın DEAŞ'tan kurtarılması konusunda bir teklifimiz oldu biliyorsunuz. PKK'nın uzantısı PYD-YPG ile hareket etmelerinin doğru olmadığını, bir terör örgütünün başka bir terör örgütüne karşı kullanılamayacağını söyledik. Bu, dostluğa sığmaz. ABD'nin yeni yönetimi, bu değerlendirmeleri zannediyorum dikkate alacak. Merkel'e de Almanya'yı da bu operasyona dahil edebileceğimizi söyledim."" şeklinde konuştu.

Yıldırım şöyle devam etti: "Amerika-Türkiye ile birlikte yerel güçlerle, sivil direnişçilerle, ÖSO ile ve diğer milislerle bir olarak, onlar önde, biz de arkada.... ABD'nin de Türkiye'nin de askeri varlığı olacak. Doğrudan operasyona girmeyeceğiz, taktik destek vereceğiz, prensipte anlaşılırsa tabii. İmkan ve kabiliyetler gözden geçiriliyor."

DİTİB İMAMLARININ DA GÜNDEME GELDİ

Merkel ile görüşmede ikili bölgesel, uluslararası konuların ele alındığını belirten Yıldırım, görüşmede DİTİB imamlarının da gündeme geldiğini belirtti. Yıldırım şunları söyledi: "Bu meselenin tırmandırılmaması gerektiğini düşünüyorum. Bir yanlış anlama var ve ortaya çıktı. Bizim açımızdan konu kapandı. Sürdürülmemesi gerekiyor bu meselenin. DİTİP aşırı akımları önleyen, İslam dinini dünyaya doğru anlatan, Türkiye Cumhuriyeti resmi imamlarının görev yaptığı çok prestijli bir kuruluş. Casusluk gibi bir suçla itham edilmesi doğru bir yaklaşım değil" dedi.

Bir takım bölücü örgüt taraftarlarının rahatlıkla Almanya'da propaganda yaptığını kaydeden Yıldırım, "Türkiye aleyhine referandum hakkında acımasız paylaşımlarda bulunuyor, bunu hoş göremeyeceğimizi Merkel'e söyledim" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
SuriyeTürkiyeRakkaABDBinali Yıldırım
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